новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Новый рентген-аппарат запустили в 3 городской детской поликлинике Минска

20.12.2016 - 20:39

Новости Беларуси. Видеть травмы насквозь. В 3 детской поликлинике 20 декабря запустили новый рентген-аппарат. Этот современный прибор теперь позволяет практически сразу, после того как был сделан снимок, получить результат обследования.

При этом все изображения, выполненные на этом аппарате, теперь легко можно будет сохранять в электронном архиве и при необходимости быстро передать доктору.

Стоимость оборудования составляет более 65 тысяч долларов, при этом для новой машины ещё был произведён капитальный ремонт самого помещения, который обошёлся почти в два миллиарда неденоминированных рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.   

Игорь Юркевич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Служба охраны материнства и детства города однозначно является приоритетным направлением.

Развитие системы здравоохранения города – это один из объектов, который вводится в 2016 году в рамках модернизации системы городского здравоохранения. Также до конца года мы планируем открыть новое отделение реанимации новорождённых в 6 Городской клинической больнице, завершаются работы на новой поликлинике в микрорайоне Брилевичи.    
Елена Дудук, главный врач УЗ «3 городская детская клиническая поликлиника»:
Сегодня обычный рабочий день для учреждения, и вместе с тем он очень значимый и важный, очень радостный. Возобновляет работу рентгеновский кабинет на нашей базе. С сегодняшнего дня мы в полной мере начинаем работу по этому виду исследований.

Новый рентген-аппарат запустили в 3 городской детской поликлинике Минска

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Новый вид диагностики в роддоме Бреста: теперь на месте можно узнать, есть ли генетические отклонения у плода
Новый вид диагностики в роддоме Бреста: теперь на месте можно узнать, есть ли генетические отклонения у плода
Шанс на жизнь: гомельские врачи получили оборудование для ранней диагностики рака щитовидной железы
Шанс на жизнь: гомельские врачи получили оборудование для ранней диагностики рака щитовидной железы
Кабинет МРТ создан в 10-й клинической больнице Минска
Кабинет МРТ создан в 10-й клинической больнице Минска
Новый аппарат МРТ установили в 10-ой больнице Минска
Новый аппарат МРТ установили в 10-ой больнице Минска
Скорая помощь
Автопарк скорой помощи Минска пополнили 40 новых машин
В Минске для ранней диагностики онкологических заболеваний начали выпускать передвижные мини–клиники
В Минске для ранней диагностики онкологических заболеваний начали выпускать передвижные мини–клиники
Современное медоборудование установили 23 июля в «РНПЦ оториноларингологии» в Минске
Современное медоборудование установили 23 июля в «РНПЦ оториноларингологии» в Минске
Новейшее медицинское оборудование получила Солигорская районная больница от правительства Японии
Новейшее медицинское оборудование получила Солигорская районная больница от представителей правительства Японии
Все новости по теме Медицинское оборудование
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru