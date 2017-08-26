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Новый сезон мужского хоккея на траве открыт: «Минск» обыграл брестский «Строитель»

26.08.2017 - 00:01

Новости Беларуси. Матч за суперкубок страны между «Минском» и брестским «Строителем» открыл новый белорусский сезон мужского хоккея на траве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Две упомянутые дружины уже давно задают тон в этом виде спорта на внутренней арене. В последнее время больше преуспел «Минск». Вот и в игре 25 августа команда под руководством Сергея Дроздова доказала свой класс и превосходство над соперником.

Минчане добились сухой победы – 3:0.

Отметим, что в 2016 году обладателем суперкубка также стала столичная команда. Остается добавить, что новый сезон чемпионата Беларуси стартует 8 сентября.

Сергей Дроздов, главный тренер мужской команды ХК «Минск»:
Предсезонную подготовку мы провели. Плюс дополнительно мы выступили в чемпионате Европы, где заняли первое место.

Базовая команда хоккейного клуба «Минск» была, 11 человек выступали из этого состава.

Команда смотрится неплохо, выполняет поставленные задачи. Играет, показывает быстрый хоккей, комбинационный, тактический, стратегический.

Новый сезон мужского хоккея на траве открыт: «Минск» обыграл брестский «Строитель»

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