Новый Завет на белорусском языке впервые представят в Минске

Новости Беларуси. 15 ноября в Национальной библиотеке можно будет познакомиться с большим совместным трудом православных богословов и филологов, которые 25 лет работали над переводом древнегреческого оригинала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Книга отпечатана тиражом 6000 экземпляров, из них 500 – подарочные, в кожаном переплете с золотым обрезом.

Во время презентации гости также смогут познакомиться с выставкой переводов Библии на белорусский язык из фондов Национальной библиотеки и услышать выступление хора Минского Свято-Духова кафедрального собора. Ожидается, что мероприятие возглавит Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси.