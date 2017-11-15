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Новый Завет на белорусском языке впервые представят в Минске

15.11.2017 - 09:46

Новости Беларуси. 15 ноября в Национальной библиотеке можно будет познакомиться с большим совместным трудом православных богословов и филологов, которые 25 лет работали над переводом древнегреческого оригинала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Книга отпечатана тиражом 6000 экземпляров, из них 500 – подарочные, в кожаном переплете с золотым обрезом.

Во время презентации гости также смогут познакомиться с выставкой переводов Библии на белорусский язык из фондов Национальной библиотеки и услышать выступление хора Минского Свято-Духова кафедрального собора. Ожидается, что мероприятие возглавит Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Новый Завет на белорусском языке впервые представят в Минске

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