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Нурсултан Назарбаев прибыл с официальным визитом в Минск

29.11.2017 - 15:35

Новости Беларуси. Глава белорусского государства Александр Лукашенко 29 ноября проведет переговоры с Президентом Казахстана. Нурсултан Назарбаев прибыл в Национальный аэропорт «Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официальный визит в Беларусь продлится два дня.

Из аэропорта кортеж зарубежного гостя направился во Дворец Независимости, где лидеры двух стран проведут встречи в узком и расширенном составах. Планируется обсудить тематику развития торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия, укрепления промышленной кооперации, транспортно-логистической инфраструктуры и другие перспективные направления.

В Минске 29 ноября состоится и белорусско-казахстанский бизнес-форум. Представители деловых кругов готовят к заключению многомиллионные контракты. Только с казахстанской стороны во встрече участвует более 100 представителей крупных компаний.

Нурсултан Назарбаев прибыл с официальным визитом в Минск

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