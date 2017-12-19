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Новые инструменты для погашения проблемных долгов предложили Правительство и Нацбанк

19.12.2017 - 17:38

Новости Беларуси. Новые инструменты для погашения проблемных долгов предложили Правительство и Нацбанк. 19 декабря соответствующий проект указа обсуждали на совещании у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил Александр Лукашенко, государство не может позволить себе постоянно перекладывать проблемы предприятия и банков на бюджет, поэтому вопрос нуждается в системном решении, а банки должны более активно участвовать в  этих процессах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Уровень накопленной кредитной задолженности в некоторых организациях велик, это не позволяет некоторым предприятиям эффективно работать и развиваться. Сказываются недоработки прошлых лет, просчеты в бизнес-планировании и дорогие деньги в банковской системе. Предоставлялись отсрочки, рассрочки погашения задолженности по кредитам, выдавались бюджетные займы. Тогда правительство обещало, что если мы поможем нашим предприятиям, то это будет в последний раз. Нужен был, с точки зрения правительства, некий толчок, и они начнут эффективно работать, вернут долги. Сейчас пришло время долги возвращать, погашать займы. Но опять волна предложений о еще одной реструктуризации. Мотивация та же: заклинания, стенания, плач. Мы себе не можем позволить постоянно перекладывать проблемы предприятий и банков на бюджет. Нам надо системно определиться с этим вопросом. Необходимо более активное участие банков в данных процессах. Но самым активным должен быть тот, кто брал деньги.

Согласно новому документу должников могут освободить от погашения проблемной задолженности, если у предприятия тяжелое финансовое положение и нет перспектив по погашению кредита. Банки также планируют привлекать к управлению такими субъектами хозяйствования, то есть фактически долг могут обменять на акции. Права по кредитному договору будут продавать с дисконтом, станет возможным аккумулировать все задолженности организации в одной финансовой структуре. Изменения затронут и реструктуризацию задолженности по платежам в бюджет.

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Мы прекрасно понимаем, что если предприятие находится в сложном финансовом положении и кредиторы не возбуждают процедуру банкротства, то нужно находить иные механизмы, которые дали бы возможность предприятию в перспективе развиваться. Поэтому это такой взаимный процесс, который требует серьезного изучения и в каждом конкретном случае, я думаю, решение будет приниматься точечно между кредитором и заемщиком.

В целом, глава государства документ одобрил. Однако ряд формулировок будет доработан. Проект указа носит общий характер, это один из шагов по созданию упорядоченного долгового рынка. О конкретных же предприятиях речи не велось.

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