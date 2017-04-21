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«Нужно сообща обеспечить прямую, оперативную связь власти и народа»

21.04.2017 - 23:07

Новости Беларуси. На службу прогресса – новые технологии. Удачные примеры внедрения электронных систем уже есть: банки, таможня, медицина, образование.

Следующий шаг – электронное правительство, оптимизация и работа «на результат» во всех сферах.

При этом основные идеи белорусской государственности остаются незыблемыми. Среди главного – диалог власти и населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Людей надо слушать и делать выводы, и действовать, помогая им. Иного не дано. Это задача любой власти, любого государственного служащего.

И новому белорусскому парламенту, который избран прошлой осенью, следует активно работать в этом направлении.

Встречи с населением, в округах и трудовых коллективах, реальная помощь людям в решении их проблемных вопросов – вот главные задачи народных избранников. Нужно сообща – местной вертикали, депутатам всех уровней, общественным организациям – обеспечить прямую, оперативную связь власти и народа.

«Нужно сообща обеспечить прямую, оперативную связь власти и народа»

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