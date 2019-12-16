Президент на совещании по применению мер административной ответственности: «Нужно тщательно разобраться в ситуации»
Новости Беларуси. Количество административных правонарушений в стране увеличилось почти в два раза за последние 10 лет. Такая статистика 16 декабря была озвучена во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За пятилетку к ответственности привлекли около 3,5 миллионов граждан, то есть более половины всего трудоспособного населения. Впрочем, цифры говорят не только о росте нарушений, но и о недостатках правовой системы, отметил глава государства.
Еще одна важная проблема, на которую обратил внимание Президент – использование отчетных показателей для оценки результативности. Доходит до того, что руководство напрямую требует от сотрудников принести за день не менее трех-пяти протоколов о правонарушениях, если нет – останутся без премии.
Выходит, санкции не всегда справедливы? Тему продолжит Виктория Ходосок.
Виктория Ходосок, корреспондент:
Во Дворце Независимости сегодня много узнаваемых лиц: правительство, КГБ, МВД, Комитет госконтроля. Совещание у Президента в традиционном формате. На повестке дня важная тема – вопросы по административной ответственности. Казалось бы, речь о законах. Но и в их применении не все так справедливо.
Разговор будет непростой. Говорить предстоит много и по делу. Перед началом совещания участники продолжают готовиться: министр Караев тщательно перечитывает свой доклад, спикер парламента Андрейченко вносит какие-то правки.
Президент начнет совещание (кстати, которое лично он и инициировал) с главного – цифр. Статистика, конечно, настораживает: за 10 лет количество правонарушений увеличилось почти в два раза. Факт есть факт. И лучшее дополнение – решение, что с этим делать дальше?
Зась: Если по всей вертикали будут даваться жёсткие персональные оценки действиям, то ситуация изменится
Глава государства настоятельно просит участников совещания не приводить излишние сведения, которые и так всем известны. Да и к чему они!? О проблеме говорят цифры.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За неполные 5 лет зарегистрировано 16 миллионов нарушений, за совершение которых к ответственности привлечены около 3,5 миллионов граждан. Это более 50 % всего трудоспособного населения страны. Нам нужно разобраться, что стоит за этими данными.
Президент на совещании по применению административной ответственности: «Найдите виновных и увольте»
Склонность белорусов к нарушениям или просчеты в административном процессе? На совещании перевес в сторону недочетов. Промахи надо устранять. И здесь речь заходит о ПДД. В поле зрения – «зоркое око» на дорогах – камера фотофиксации.
Превышение скорости – проблема общемировая. По данным ВОЗ, каждые 24 секунды в мире в результате ДТП погибает человек. Беларусь занимает 9 строчку по смертности в ДТП по Европе. Камеры скорости – дело нужное. По стране их сегодня сотни. И 7 лет назад, когда «железных инспекторов» принимали на работу, рассчитывали на наведение порядка на дорогах.
Александр Лукашенко:
Основное массив – более 80 % – сегодня составляют нарушения в сфере безопасности дорожного движения, в том числе преимущественно зафиксированные с применением технических средств. Полагаю, так называемые «письма счастья» от Государственной автоинспекции хоть однажды получал практически каждый, кто сидел за рулем автомобиля.
Вместе с тем фотофиксация 7 лет назад была введена для того, чтобы навести порядок на дороге, а не загнать всех поголовно водителей в разряд злостных нарушителей закона. Тем более что нередко нарушения обусловлены перегруженностью дорог, отсутствием достаточного количества парковочных мест и прочими объективными условиями.
Кстати, в истории с лихачами можно посмотреть на Эстонию. Там не так давно испробовали новый метод – «успокоительные остановки». Превысившим скорость на трассе полицейские предлагают либо штраф, либо «пилюлю» – вынужденный тайм-аут. За превышение до 20 км/час – остановка 45 минут, до 40 км/час – час. Это как раз тот случай, что не всегда нужно карать длинным рублем.
Александр Лукашенко:
Нужно тщательно разобраться в ситуации и сформировать оптимальные условия, чтобы человек был заинтересован соблюдать правила дорожного движения. На него нельзя вешать ярлык правонарушителя в ситуации, когда не создана возможность для нормального движения. Поэтому нам нужно разгрузить участки дорог, на которых фиксируется наибольшее число правонарушений. Увеличить с учетом реальной востребованности количество парковочных мест, устанавливать знаки, ограничивающие скорость движения именно там, где это объективно необходимо.
Сегодня в целом составлять протокол об административных правонарушениях могут только – представьте – 70 ведомств. Больше – не значит лучше. Потому от участников совещания слышно: надо сокращать количество таких структур.
Не секрет, что многими проблемами Александр Лукашенко интересуется у народа напрямую. И порой всплывают вопиющие факты. Даже такие поручения Президента не выполняются.
Есть вопросы и к тем, кто, видимо, усердно рвется «отличиться». «Палочно-галочная» система. В чистом виде банальная гонка за показателями. В этом деле грешат практически все: милиция, налоговая, таможня, пожарные и санстанция. Сегодня модно «лепить» штрафы направо и налево. Но, говорит Президент, это не дело.
Александр Лукашенко:
Доходит до того, что руководство с сотрудников прямо требует принести не менее трех-пяти протоколов о правонарушениях за день, если нет, то останутся без премии. Недопустимо. За это надо сажать в тюрьму без суда и следствия. В противном случае мы не искореним эту проблему, будет болтовня. Иногда сами работники проявляют излишнее рвение в надежде отличиться. По-прежнему много вопросов в данном плане к сотрудникам прежде всего нашей милиции.
Я уже думаю о том, нам надо, наверное, взять и в качестве показателей внести: чем больше протоколов составили, значит, тем больше бардака на ведомственных территориях по данной тематике. И за это спрашивать.
Вопросы административной ответственности в Беларуси регулируются двумя документами – Кодексом об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительным кодексом. В работе они уже 12 лет. За время их вступления в силу принято 115 законов, которыми в эти документы внесено более 1400 изменений и дополнений. Но применять на практике все это трудно. Потому Президент поручает пересмотреть положения действующего законодательства к июлю 2020 года.
Александр Лукашенко:
Для этого мною поручено создать из числа руководителей госорганов, парламентариев, ученых специальную экспертную комиссию. Ей предстоит системно пересмотреть положение действующего законодательства, подготовить целостный документ по совершенствованию порядка и условий привлечения к административной ответственности.
Словом, полгода работы – и вы должны положить мне на стол качественный документ, который соответствует жизненным потребностям нашего общества и государства. При этом надо сделать так, чтобы исключить корректировки законодательства в данной сфере как минимум на последующие пять лет.
Таким образом, результаты совещания – база для работы экспертной комиссии, возглавит которую Ольга Чуприс. Кстати, сегодня во Дворце Независимости замглавы Администрации Президента не с пустыми руками, а с Кодексом об административных нарушениях. И наверняка обозначенные стикерами главы успела обсудить с Президентом.
К работе, безусловно, присоединяться и парламентарии. Уже сегодня законотворцам есть над чем порассуждать.
Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Допустим, исключение неактуальных составов об административных правонарушениях. В этой части обращу внимание, что такая работа должна проводиться с учетом, конечно, опыта правоприменителей, мнений ученых для того, чтобы не разбалансировать саму систему административной ответственности. Эта работа на сегодняшний день вызывает повышенный интерес, поскольку она касается основного запроса в обществе – это справедливости.
И что важно – между строками обновленного документа то и дело должно будет читаться слово «справедливость». Никаких формальных подходов к наказанию – из разряда «лишь бы было» и ущемления чьих-либо прав. К каждой истории – индивидуальный подход.
Зась: Если по всей вертикали будут даваться жёсткие персональные оценки действиям, то ситуация изменится
Новости Беларуси. Вопрос с «палочно-галочной системой» поднимали еще в августе на совещании с силовым блоком страны. Такой подход к работе – пережитки советского прошлого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Понятно, что оценивать кадры необходимо. Но не с помощью же наживы на других. В основе должна быть исключительно справедливость.
Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Президент конкретно сказал, что надо это прекращать. Министру внутренних дел поставлена четко задача – привлекать к ответственности таких лиц, которые ради статистики, ради отчетности формируют такие дела, составляют такие протоколы.
Подвижки уже есть. Вы помните августовское совещание – тогда это уже звучало. Это не быстрый процесс. Сразу поломать стиль работы тысяч людей, которые так работали, сложно. Но, тем не менее, если будут по всей вертикали даваться жесткие персональные оценки таким действиям, то ситуация изменится. Она уже меняется и будет меняться дальше.
Причина вторая – ряд сотрудников, большая часть сотрудников, которые занимаются такой практикой, не имеют должного уровня подготовки. Такая задача звучала – развивать подготовку этих должностных лиц, сотрудников, которые занимаются административным процессом. Это очень важно.
Президент на совещании по применению административной ответственности: «Найдите виновных и увольте»