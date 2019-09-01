Нужны ли в школе домашние задания? Анонс программы «Неделя»
Новости Беларуси. В эти минуты к эфиру готовится итоговая информационная программа «Неделя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главные темы сегодняшнего выпуска смотрите в видеоматериале.
Итак, главные темы уходящих семи дней смотрите 1 сентября в итоговой программе «Неделя» в 19:30.
20 детских садов и 7 школ построят в Минске до 2023 года
Новости Беларуси. Проблема нехватки мест для дошколят и школьников долгие годы остается актуальной для столичной системы образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но какие еще вызовы и задачи сегодня стоят перед ней? Это решают участники традиционного для августа педагогического форума. Он собрал более 500 учителей, директоров учебных заведений и представителей Министерства образования.
Мария Киндиренко, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
Основная цель сегодняшнего разговора – это подведение итогов функционирования отрасли за прошлый учебный год и постановка основных целей на год наступающий. Это откровенный разговор профессионалов о тех проблемах, которые сегодня существуют в столичной системе образования на всех ее уровнях. И я очень надеюсь, что этот разговор положит начало новому пути развития нашей современной столичной минской школы.
Предваряла форум интерактивная выставка «Минск: прошлое, настоящее, будущее». Акцент – на внешкольной занятости учеников. О необходимости искать новые формы работы с детьми педагоги говорят все чаще. 12 учреждений дополнительного образования представили свою программу, которая разогревает интерес к различным направлениям деятельности.