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О Беларуси на «Евровидении», Fed Cup и новой «Фабрике звезд». Интервью с Виктором Дробышем

03.12.2017 - 19:54

Новости Беларуси. О белорусско-российской дружбе и таких ее компонентах как искусство, музыка и даже спорт, на неделе поговорили с композитором и продюсером Виктором Дробышем в интервью программе «Неделя».

Виктория Ходосок, СТВ:
Виктор Яковлевич, здравствуйте! Спасибо, что нашли время для нашего интервью! И, конечно же, привет Вам из Беларуси.

Виктор Дробыш, композитор, продюсер:
Спасибо. Здравствуйте.

Виктория Ходосок:
Так много пишут о том, что Вы в некоторой степени белорус. Сами себя таким считаете?

Виктор Дробыш:
Отец мой белорус настоящий, мама – русская. Поэтому я считаю себя и белорусом и русским. И в основном, конечно, отпечаток на жизнь человека накладывает то, где он рос, воспоминания детства. Мои воспоминания во многом самые приятные связаны с Белоруссией. Сейчас для меня Беларусь – это тоже очень теплая страна.

Виктория Ходосок:
Она изменилась очень во многом.

Виктор Дробыш:
Да, я и считаю, это прекрасная страна, прекрасные люди.

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О Беларуси на «Евровидении», Fed Cup и новой «Фабрике звезд». Интервью с Виктором Дробышем

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