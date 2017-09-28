О чем говорил Президент на встрече с участниками Совета католических епископов Европы

Новости Беларуси. Религиозные конфессии должны играть важную роль в урегулировании мировых конфликтов. Об этом 28 сентября заявил глава государства на встрече с участниками Совета католических епископов Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Впервые на белорусскую землю одновременно прибыли почти 50 верховных католических иерархов Старого Света. Темы нынешней встречи – молодежь и ее роль в современном обществе. И, конечно же, проблемы, актуальные для всей Европы: экономическая нестабильность, тотальная миграция, британский Brexit.