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О чем говорил Президент на встрече с участниками Совета католических епископов Европы

28.09.2017 - 21:14

Новости Беларуси. Религиозные конфессии должны играть важную роль в урегулировании мировых конфликтов. Об этом 28 сентября заявил глава государства на встрече с участниками Совета католических епископов Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Впервые на белорусскую землю одновременно прибыли почти 50 верховных католических иерархов Старого Света. Темы нынешней встречи – молодежь и ее роль в современном обществе. И, конечно же, проблемы, актуальные для всей Европы: экономическая нестабильность, тотальная миграция, британский Brexit.

О разговоре на высшем уровне в сюжете.

О чем говорил Президент на встрече с участниками Совета католических епископов Европы

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