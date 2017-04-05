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О необоснованно высоких ценах теперь можно сообщать на горячую линию

05.04.2017 - 20:49

Новости Беларуси. Нужно будет сообщить название торговой точки, ее адрес, наименование товара и рассказать, как именно изменилась стоимость товара. Как понять, что цена необоснованно завышена? Начнем с того, что предпосылок для роста цен нет: инфляция в стране в рамках прогнозных показателей.

При этом некоторые предприятия позволяют себе ставить торговые надбавки и в 40% и даже в 60%.

Выше вы видите номера телефонов, по которым можно сообщить о фактах нарушения ценообразования. Информацию проверят и примут соответствующие меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Фомин, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:
Здесь будет применяться ответственность, которая предусмотрена за нарушение антимонопольного законодательства. А по отдельным моментам она очень значительна.

Она может составлять до 10% выручки за предыдущий год на этом товарном рынке.

Поверьте, это очень значительные суммы и мы будем эту ситуацию отслеживать.

О необоснованно высоких ценах теперь можно сообщать на горячую линию

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