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О роли местной власти и развитии регионов говорили на заседании в Минске с участием Михаила Мясниковича

27.02.2019 - 14:02

Новости Беларуси. Развитие регионов и роль местной власти обсуждали 27 февраля в Минске на совместном заседании Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики и Совета Академии управления при Президенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Формирование налогообложения, распределение земель и привлечение инвестиций. В последнем направлении депутатам необходимо работать наиболее активно. Одной из тем также стала работа в интеграционных форматах.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Направление, которое на слуху сегодня, и зачастую на этом некоторые спекулируют – и политики, и те, кто около политики – это интеграционные процессы – Союзный договор, Евразийский экономический союз. Особенно это касается зарубежных некоторых представителей средств массовой информации, некоторых политиков, которые, на мой взгляд, искажают суть договора. Он актуален и сегодня и не требует каких-то ревизий или пересмотра этих положений. Поэтому действительно его надо наполнять конкретным содержанием.

В ходе встречи обсуждали и необходимость повышения зарплат в бюджетном секторе. Ожидается, что это произойдет в два этапа – в мае и сентябре. Об этом сообщил министр финансов.

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