О тех, кто созидает, и тех, кто разрушает. Анонс итоговой программы «Неделя»
Новости Беларуси. К эфиру готовится еженедельная итоговая программа. Она выйдет в эфир 27 сентября в 19.30. Наши корреспонденты, как всегда, готовят репортажи на темы, которые сегодня важны абсолютно для каждого.
Программа «Неделя» – все, что нужно знать о прошедших семи днях (подробности в видеоматериале).
Велопробег в поддержку мира состоится по маршруту МКАД – «Линия Сталина» 27 сентября
Новости Беларуси. Масштаб и здравый подход – признаки мероприятий, организованных в поддержку мира и безопасности в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подчеркнем, такие акции заранее согласовываются с городскими властями и несут исключительно доброжелательный характер.
27 сентября в Минске приверженцы красно-зеленой символики приглашают на велопробег всех, кто за возвращение спокойной жизни. Старт в 12.00 от аквапарка «Лебяжий». Маршрут: МКАД – «Линия Сталина».