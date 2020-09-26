Прямой эфир
Проекты
Программы
Главная Неделя Общество Государственная социальная политика

О тех, кто созидает, и тех, кто разрушает. Анонс итоговой программы «Неделя»

26.09.2020 - 21:43

Новости Беларуси. К эфиру готовится еженедельная итоговая программа. Она выйдет в эфир 27 сентября в 19.30. Наши корреспонденты, как всегда, готовят репортажи на темы, которые сегодня важны абсолютно для каждого.  

Программа «Неделя» – все, что нужно знать о прошедших семи днях (подробности в видеоматериале).  

Люди в материале: Екатерина Забенько
Loading...
﻿

Велопробег в поддержку мира состоится по маршруту МКАД – «Линия Сталина» 27 сентября

﻿

Новости Беларуси. Масштаб и здравый подход – признаки мероприятий, организованных в поддержку мира и безопасности в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Подчеркнем, такие акции заранее согласовываются с городскими властями и несут исключительно доброжелательный характер.  

27 сентября в Минске приверженцы красно-зеленой символики приглашают на велопробег всех, кто за возвращение спокойной жизни. Старт в 12.00 от аквапарка «Лебяжий». Маршрут: МКАД – «Линия Сталина».  