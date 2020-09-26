О тех, кто созидает, и тех, кто разрушает. Анонс итоговой программы «Неделя»

Велопробег в поддержку мира состоится по маршруту МКАД – «Линия Сталина» 27 сентября

Новости Беларуси. Масштаб и здравый подход – признаки мероприятий, организованных в поддержку мира и безопасности в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подчеркнем, такие акции заранее согласовываются с городскими властями и несут исключительно доброжелательный характер.

27 сентября в Минске приверженцы красно-зеленой символики приглашают на велопробег всех, кто за возвращение спокойной жизни. Старт в 12.00 от аквапарка «Лебяжий». Маршрут: МКАД – «Линия Сталина».