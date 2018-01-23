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Оба водителя – бесправники. В Колодищах столкнулись Chrysler и трактор МАЗ

23.01.2018 - 13:48

Новости Беларуси. В Колодищах друг с другом столкнулись два бесправника.

По информации УГАИ УВД Миноблисполкома, авария произошла днем 22 января. 42-летний нетрезвый водитель Chrysler при обгоне выехал на разделительную полосу, где столкнулся с ехавшим в попутном направлении трактором МТЗ.

За рулем транспортного средства находился 22-летний водитель.

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома

Оба мужчины были лишены водительских прав до 2020 года.

Водитель Chrysler получил травмы, но не был госпитализирован.

В начале января 2018 года произошло смертельное ДТП в Полоцком районе.

28-летний бесправник разбился на Citroen – здесь подробнее.

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома

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