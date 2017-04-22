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Обеспечить бесперебойной секретной телефонной связью высшее руководство страны: как прошёл проверку 14-й отдельный полк правительственной связи КГБ?

22.04.2017 - 19:56

Новости Беларуси. 14 отдельный полк правительственной связи КГБ прошел проверку.

По распоряжению главы государства состав был приведен в полную боевую готовность в минувший понедельник.

По замыслу учений подразделениям предстояло развернуть полевые узлы в неподготовленных районах и обеспечить бесперебойной секретной телефонной связью высшее руководство страны.

Помимо традиционной для таких учений телефонии была обкатана и закрытая видеоконференцсвязь. Новые возможности у связистов появились благодаря поступлению на вооружение новой системы цифровой передачи данных.

Валерий Горшков, командир 14 отдельного полка правительственной связи КГБ Беларуси:
Как и любая проверка вскрывает ряд проблемных вопросов, ряд недостатков. Это проверка точно так же вскрыла ряд вопросов, на которые нужно обратить более пристальное внимание

с учетом и тенденции развития новых положений при организации связи,

при организации вопросов взаимодействия, а также это современные условия, которые диктует политическая обстановка и развитие современных вооружённых конфликтов. Все эти вопросы в ходе проведения проверки уточнялись, делались соответствующие выводы. И это залог того, к чему нужно в последующем идти.

Добавлю, во время учений впервые отработаны вопросы взаимодействия с силовыми структурами – Министерством обороны, МВД и МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционная телефония и закрытая видеоконференцсвязь: как прошёл проверку 14-й отдельный полк правительственной связи КГБ?

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