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Областной этап инновационного проекта «100 идей для Беларуси» прошел в Несвиже

18.12.2017 - 19:23

Новости Беларуси. Это – гениально. Из почти трех сот заявок право на презентацию получила десятая часть. Молодые изобретатели и ученые – в возрасте от 11 лет – предлагали идеи в области здорового образа жизни, образовании, медицине, химии и IT.

Александр Ващула, участник областного этапа Республиканского инновационного проекта «100 идей для Беларуси»:
Почему бы не создать программу, которая в считанные минуты, даже секунды, может вбить по ключевым словам симптомы, данные анализов лабораторных и инструментальных, и она тебе выдаст необходимое то или иное заболевание, которое ты ищешь. Если эта программа запустится в Беларуси, она позволит сэкономить миллионы долларов в год.

Вадим Машницкий, участник областного этапа Республиканского инновационного проекта «100 идей для Беларуси»:
Я представляю белкомпьютер, который может измерять скорость, пройденное расстояние, ускорение, полный пробег. Он может управлять освещением на вашем велосипеде, включать и выключать фары в зависимости от того, темно или светло на улице. 

В 2017 году в конкурсе появилась новая номинация – «инклюзивное пространство». Это проекты по включению людей с ограниченными возможностями в обычное общество. Всего в финал областного конкурса попало 15 лучших идей Минщины.


 

Областной этап инновационного проекта «100 идей для Беларуси» прошел в Несвиже

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