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Областной офицерский бал 17 февраля прошел в Молодечно

17.02.2017 - 23:30

Новости Беларуси. Молодечно принял областной офицерский бал. Традиционно праздник проходит накануне Дня защитников Отечества. На торжество люди в погонах прибыли вместе со своими спутницами.

Под звуки военного оркестра пары исполнили полонезы и вальсы, которые разучивали несколько месяцев.

Максим Каргин, начальник медицинской службы 7 инженерного полка:
Готовились около месяца к этому мероприятию. Рады, что выпала такая большая честь.

Вероника Каргина, супруга офицера:
Платье специально покупала. Должны понимать, что офицерская честь и такое торжественное настроение. Потому что не каждый раз получается побывать на таких мероприятиях. Конечно, хотелось бы еще.

Офицерский бал стал не только настоящим праздником, но и благотворительным мероприятием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время акции «Офицеры – детям!» собраны средства, которые отправят в Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Молодечно.

Областной офицерский бал 17 февраля прошел в Молодечно

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