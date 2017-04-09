новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Обмен опытом в области борьбы с терроризмом, коррупцией и экстремизмом: встреча генпрокуроров Китая и Беларуси

09.04.2017 - 14:19

Новости Беларуси. Вместе против терроризма и коррупции. 9 апреля в Минске прошла встреча генеральных прокуроров Беларуси и Китая. Главы ведомств утвердили Программу сотрудничества на ближайшие два года.

Она предусматривает обмен опытом в области борьбы с терроризмом, киберпреступностью, коррупцией и экстремизмом.

Цао Цзяньмин, генеральный прокурор Верховной народной прокуратуры Китайской Народной Республики:
Заключенное соглашение предусматривает развитие отношений в области подготовки специализированных кадров, обмен опытом по реформированию правовой системы, по ее совершенствованию,

совместные действия и обучение в области борьбы с преступностью.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:
В Китае очень сильная практика борьбы с коррупцией, у них есть новые элементы, которые нас интересуют. Какими-то вещами они интересуются и нашими, у нас тоже есть свои ноу-хау.

Генеральный прокурор Китая впервые посетил Беларусь,

хотя визиты представителей ведомства в Минск проходят регулярно. Результатом сотрудничества стало проведение совместных с белорусской стороной научно-практических конференций и обучающих семинаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обмен опытом в области борьбы с терроризмом, коррупцией и экстремизмом: встреча генпрокуроров Китая и Беларуси

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

8 белорусских предприятий участвуют в китайской продовольственной выставке Expo Fine Food
8 белорусских брендов участвуют в китайской продовольственной выставке Expo Fine Food
В Несвиже руководство Миноблисполкома и Китайского города Чунцин подписали соглашение о межрегиональном партнерстве
В Несвиже руководство Миноблисполкома и Китайского города Чунцин подписали соглашение о межрегиональном партнерстве
Производство автомобилей
Крупные экспортные кредитные агентства Китая и Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве
Более 700 млн долларов китайских инвестиций намерена привлекать Беларусь ежегодно
Более 700 млн долларов китайских инвестиций намерена привлекать Беларусь ежегодно
Белорусские электробусы могут появиться в Китае
Белорусские электробусы могут появиться в Китае
Уважение к людям: в Гомеле появились ценники на китайском
Уважение к людям: в Гомеле появились ценники на китайском
Под крыльями дракона: выставка, посвященная 25-летию дипотношений Беларуси и Китая, откроется в Минске 31 января
Под крыльями дракона: выставка, посвященная 25-летию дипотношений Беларуси и Китая, откроется в Минске 31 января
Дин Лян
Китайский Новый год наступит 28 января: какие традиции соблюдаются в эти дни?
Все новости по теме Беларусь-Китай
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru