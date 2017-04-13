«Обнаружил камень, отбросил, смотрю – это что-то другое»: экскаваторщик о найденной бомбе на «Белэкспо»

Новости Беларуси. Опасную находку обнаружили сегодня на стройплощадке здания «Белэкспо» в Минске. При проведении земляных работ экскаваторщик наткнулся на предмет, который оказался немецким снарядом времен Великой Отечественной войны. При детонации разлет осколков составляет полтора километра. Бомба оказалась действующей, с двумя взрывателями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Бейнар, машинист экскаватора:

Я работал, грузил автомобиль и просто обнаружил камень, отбросил, и тут смотрю, что это что-то другое, болванка. Отбросил аккуратненько, оказалась бомба, где-то с метр, 350 кг. Я сообщил прорабу и вызвали МЧС.

На место оперативно прибыла группа саперов, бригада скорой помощи и сотрудники МЧС. Сейчас бомбу обезвреживают.