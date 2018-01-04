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Обновленный военный городок открыли на полигоне «Борисовский»

04.01.2018 - 17:27

Новости Беларуси. С новосельем! Обновленный военный городок открыли на полигоне «Борисовский», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Благоустроили территорию, отремонтировали общежитие и столовую. Сейчас служба – одно удовольствие. Всего модернизировали более 60 объектов.

Андрей Некрашевич, начальник Главного управления боевой подготовки:
Это самый большой полигон Вооружённых сил Республики Беларусь. Именно на этом полигоне проходят все основные мероприятия боевой подготовки, в том числе и основные мероприятия в ходе совместного стратегического учения «Запад-2017». Ни для кого не секрет, когда офицер, прапорщик, солдат живёт в нормальных условиях, он также качественно будет выполнять стоящие перед ним задачи. 

Обновленный военный городок – своеобразный новогодний подарок. Солдаты и сержанты уже оценили уровень комфорта.


 

Обновленный военный городок открыли на полигоне «Борисовский»

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