новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Образование и карьера»: в Минске 16 февраля открывается международная выставка

16.02.2017 - 09:49

Новости Беларуси. Как поступить в гимназию, какую профессию выбрать, новинки для школьного кабинета –

международная выставка «Образование и карьера» стартует 16 февраля в Минске.

На ней полезную информацию смогут найти школьники и студенты, их родители, а также преподаватели. Все педагоги смогут принять участие в мастер-классах и познакомится с образовательной системой разных стран, в том числе Германии, Чехии, Кипра и Израиля.

Всего же в выставке примут участие 11 стран.

Их будут представлять не только ведущие колледжи и университеты, но и турфирмы. Последние предложат посетителям интересные направления образовательного туризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Образование и карьера»: в Минске 16 февраля открывается международная выставка

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

С Балтийского научно-инженерного конкурса учащаяся Борисовского центра экологии и туризма Мария Трепенок вернулась с дипломом лауреата премии учительского жюри
С Балтийского научно-инженерного конкурса учащаяся Борисовского центра экологии и туризма Мария Трепенок вернулась с дипломом лауреата премии учительского жюри
При Минобразования создадут Общественный совет по вопросам образования
При Минобразования создадут Общественный совет по вопросам образования
Борисовский медицинский колледж празднует 80-летие
«Выпускники – золотой фонд Беларуси»: Борисовский медицинский колледж празднует 80-летие
Всё о школах и детсадах в Минске: что изменилось в сборе денег и где откроют новые
7 детсадов построят в Минске в 2017 году: где?
Кто и на что может собирать деньги в школе?
Соавторами учебников должны быть педагоги-практики: глава комитета по образованию Мингорисполкома
Михаил Мирончик: многие темы по школьным предметам можно было бы сделать проще
Все новости по теме Образование в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru