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Общегородская ярмарка вакансий в Минске пройдет 19 апреля

22.03.2017 - 20:44

В Минске вырос спрос на высококвалифицированных специалистов. Сегодня в столице свыше 8000 вакансий, а на одного безработного приходится больше одной должности.

По сравнению с 2016 годом число нетрудоустроенных уменьшилось почти на 30%.

Но список нанимателей намерены расширить. Заключено больше 70 договоров с организациями на участие нетрудоустроенных в общественных оплачиваемых работах. А вот число вакансий для иностранцев в Минске сократилось в 3,5 раза. Акцент у нас делают в первую очередь на трудоустройство соотечественников.

Татьяна Кудевич, заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома:
Сегодня мы предлагаем возможность трудоустройства на временные работы, участие в общественных оплачиваемых работах.

В каждом отделе трудоустройства работает специалист по экспресс-обслуживанию.

То есть гражданин, который не заинтересован в регистрации в качестве безработного, может подойти и уточнить любую информацию: какие вакансии сегодня есть в городе, получить информацию по интересующим его вакансиям и подойти к нанимателю.

Для горожан, которые интересуются поиском работы, создана горячая линия, а также со следующей недели начнут работать консультационные пункты в территориальных центрах соцобслуживания. Здесь помогут не только дельным советом, но и окажут психологическую помощь. В эти дни в каждом районе столицы на базе отделов трудоустройства развернулись ежедневные мини-ярмарки вакансий и организованы дни предприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

А общегородская ярмарка вакансий запланирована на 19 апреля.

Общегородская ярмарка вакансий в Минске пройдет 19 апреля

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