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Общенациональный педагогический совет начинается 23 августа в Минске

23.08.2017 - 10:47

Новости Беларуси. Он соберет более 1000 педагогов, которые в ближайшие дни обсудят самые острые вопросы, стоящие перед системой образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первый день специалисты будут работать рамках тематических секций и круглых столов.

Учителя обсудят подходы по повышению качества образования на всех ступенях, от детского сада до университета. Вместе они определят задачи на ближайший учебный год, заглянут и в далекую перспективу. Сейчас идет вопрос о переходе на обязательное всеобщее среднее образование. В стране развернута дискуссия о возможном изменении шкалы оценки знаний.

Общенациональный педагогический совет начинается 23 августа в Минске

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