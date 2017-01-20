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Общественный транспорт и поликлиники 21 января будут работать по графику будней

20.01.2017 - 20:43

Новости Беларуси. 21 января в рабочем ритме! Завтра в Минске не обычная суббота, а акция трудотерапии в счет выходного дня, который мы отгуляли 2 января.

Общественный транспорт выйдет на городские магистрали по привычному графику будней.

Не исключение и обе линии столичной подземки. Первые составы отправятся с 05.30 утра и будут перевозить своих пассажиров до 01.30 ночи. Существенных изменений не произойдет и в работе столичных поликлиник, школ и детских садов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Общественный транспорт и поликлиники 21 января будут работать по графику будней

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