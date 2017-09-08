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Объявлен конкурс на создание музыкальных композиций, которые прозвучат на открытии закрытии II Евроигр в Минске

08.09.2017 - 19:36

Новости Беларуси. Более 11 тысяч участников будет аккредитовано на II Европейские игры в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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К масштабному спортивному форуму в Беларуси уже вовсю идет подготовка. Несмотря на то, что белорусская столица сегодня располагает хорошей спортивной инфраструктурой, сделать предстоит ещё очень много. В сентябре 2017 года в Минск с инспекцией приедет представительная делегация Европейского Олимпийского комитета, чтобы дать оценку работе, которая ведется в эти дни в стране. 

Георгий Катулин, директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Мы должны максимально задействовать наш потенциал. Чтобы организация любого из направлений – церемоний, телевизионных трансляций стала школой (если хотите – университетом) для наших людей,

и они могли приобщиться к тому миру большого спорта, который правит сейчас на экранах Европы, мира.

Сейчас в Беларуси идет активная кампания по разработке талисмана игр, готовится гостиничная и спортивная инфраструктура. Объявлен конкурс на создание музыкальных композиций, которые станут частью церемоний открытия и закрытия форума. Также решается вопрос о внесении изменений в визовую политику для гостей на время соревнований. Напомню, вторые олимпийские игры Беларусь примет в июне 2019 года.

Объявлен конкурс на создание музыкальных композиций, которые прозвучат на открытии закрытии II Евроигр в Минске

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Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
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