Объявлены победители Национальной премии "Лира-2016"

9 февраля во Дворце республики участники V Республиканского конкурса «Национальная музыкальная премия в области популярной музыки «Лира» поборолись за победу в 14 номинациях. Организаторами конкурса стали Министерство культуры Беларуси и «Общенациональное телевидение».

Приветствуя гостей церемонии, министр культуры Борис Светлов обозначил, что «Национальная музыкальная премия в области популярной музыки «Лира», история которой началась с 2011 года, позволяет открыть новые таланты и чествовать тех мастеров, кто заявил о себе в музыкальном искусстве ранее».

По традиции в качестве судей — известные белорусские музыканты, композиторы, представители «Общенационального телевидения". Председателем жюри стал руководитель ансамбля «Сябры» народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко.

Нововведение этого года — голосование судейской коллегии в режиме онлайн.

Жюри определяло победителей только в 9 из 14 номинаций. В присуждении 2 участвовал оргкомитет конкурса.

Победа в номинации «Лучший коллектив исполнителей» у группы «J:морс». Соперниками были группы «Без Билета», «Радиоволна» и «NAVIBAND».

Фото: jmors.by

В конце церемонии был объявлен победитель в номинации «Лучшая песня 2016 года». Композицию «Блізка» группы «J:морс», автором слов и музыки которой является Владимир Пугач, назвали лучшей за 2016 год. Песня «Гісторыя майго жыцця» группы «NAVIBAND», которая представит Беларусь на «Евровидении» в этом году, стала лучшей композицией на белорусском языке.

Фото: euroradio.fm

В категориях «Лучший женский/мужской вокал» победили Инна Афанасьева и Саша Немо. Дмитрия Колдуна отметили как лучшего белорусского исполнителя за границей.

Фото: m-in-city.ru

Победа в номинации «Лучший автор музыки» досталась Елене Атрашкевич. Аранжировщик 2016 года — Святослав Позняк. Лучший музыкальный клип снял Михаил Быченок для группы «Без Билета» на композицию «Адрес Планета Земля». Награда «Стиль года» у группы «PROвокация».

По материалам belta.by