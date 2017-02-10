новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Объявлены победители Национальной премии "Лира-2016"

10.02.2017 - 17:33

9 февраля во Дворце республики участники  V Республиканского конкурса «Национальная музыкальная премия в области популярной музыки «Лира» поборолись за победу в 14 номинациях. Организаторами конкурса стали Министерство культуры Беларуси и «Общенациональное телевидение». 

Приветствуя гостей церемонии, министр культуры Борис Светлов обозначил, что «Национальная музыкальная премия в области популярной музыки «Лира», история которой началась с 2011 года, позволяет открыть новые таланты и чествовать тех мастеров, кто заявил о себе в музыкальном искусстве ранее». 

По традиции в качестве судей — известные белорусские музыканты, композиторы, представители «Общенационального телевидения". Председателем жюри стал руководитель ансамбля «Сябры» народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко

Нововведение этого года  — голосование судейской коллегии в режиме онлайн.  
Жюри определяло победителей только в 9 из 14 номинаций. В присуждении 2 участвовал оргкомитет конкурса.

Победа в номинации «Лучший коллектив исполнителей» у группы «J:морс». Соперниками были  группы «Без Билета», «Радиоволна» и «NAVIBAND».    

Фото: jmors.by

В конце церемонии был объявлен победитель в номинации «Лучшая песня 2016 года». Композицию «Блізка» группы «J:морс», автором слов и музыки которой является Владимир Пугач, назвали лучшей за 2016 год. Песня «Гісторыя майго жыцця» группы «NAVIBAND», которая представит Беларусь на «Евровидении» в этом году, стала лучшей композицией на белорусском языке.

Фото: euroradio.fm

В категориях «Лучший женский/мужской вокал» победили Инна Афанасьева и Саша Немо. Дмитрия Колдуна отметили как лучшего белорусского исполнителя за границей.

Фото: m-in-city.ru

Победа в номинации «Лучший автор музыки» досталась Елене Атрашкевич. Аранжировщик 2016 года — Святослав Позняк. Лучший музыкальный клип снял Михаил Быченок для группы «Без Билета» на композицию «Адрес Планета Земля». Награда «Стиль года» у группы «PROвокация». 

По материалам belta.by

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: rollingstone
10 самых запоминающихся выступлений в истории «Грэмми»
Depeche Mode
Пентхаус по соседству с Леонардо Ди Каприо, собственный ресторан, судоремонтное предприятие: на что тратят заработки музыканты Depeche Mode
Бейонсе. Фото: beyonce
Беременная двойней певица Бейонсе установила новый рекорд в Instagram
Бейонсе. Источник фото: instagram.com/beyonce
Грэмми 2017. Альбом Бейонсе лидирует по количеству номинаций
Народному ансамблю «Несвижские ложкари» исполнилось 10 лет
Народному ансамблю «Несвижские ложкари» исполнилось 10 лет
«Я не выбирала рок, рок выбрал меня»: Диана Арбенина отвечает на «Простые вопросы»
Диана Арбенина: могу себе позволить всё, но не писать конъюнктурные песни
Диана Арбенина: «Считаю ли я себя частью системы? Я на неё плюю»
Все новости по теме Музыка
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru