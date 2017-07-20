новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Очень милые и веселые люди: как минчанин поужинал с участниками группы Depeche Mode

20.07.2017 - 17:17

Новости Беларуси. Житель Минска Алексей Ламан опубликовал на своей странице в социальной сети поразительную историю о том, как он отужинал с участниками группы Depeche Mode, которые приехали на концерт в Минске.

Напомним, шоу в белорусской столице было отменено из-за госпитализации фронтмена группы – здесь подробнее.

Алексей знаком с одним из членов группы – Мартином Гором уже несколько лет. Музыкант заказывает у белоруса модули для инструментов. Гор пригласил минчанина на концерт и хотел заехать в гости к Алексею, но не знал, будет ли у него время на это. Однако немного времени все-таки нашлось, и музыкант посетил белорусского знакомого, послушал его новые приборы и музыку, которую он записывает.

Около Минск-арены Алексей узнал, что концерт отменен. Но белоруса ждал другой сюрприз – участник группы пригласил его вместе с друзьями на ужин, где они весело пообщались и сфотографировались.

Фото: facebook.com/aleksei.laman

Фото: facebook.com/aleksei.laman

В комментариях к посту Алексея многие пользователи писали, что это удивительная история. «Это так круто, что нет слов!!! Читаю аж слезы... радости», «Ну ты Леша молодец) я даже завидую вашим фото», «Круто!.. Поздравляю мечты сбываются!;)», «Ты наверное на седьмом небе от счастья», «От всей души рад за тебя и твои успехи в любимом деле. И офигенно общаться с кумирами нашей молодости! Ты пример для нас».

Фото: facebook.com/aleksei.laman

Фото: facebook.com/aleksei.laman

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Французский скрипач Оливье Шарле исполнит произведения белорусских композиторов в Минске 21 июня
Французский скрипач Оливье Шарле исполнит произведения белорусских композиторов в Минске 21 июня
Englishman In New York 30 лет на сцене: за что мир любит Стинга
Фото: lazarevsergey
«Мы еще зажжем»: совместная песня Билана и Лазарева меньше чем за сутки стала номер один
Фото: sezhukov
Поднимите ваши руки вверх: «Крошка моя» стала лучшей песней за последние 15 лет
Хор из коренных австралийцев исполняет исключительно русские и советские песни
Хор из коренных австралийцев исполняет исключительно русские и советские песни
Уличная музыка в Минске как отдельная культура: исполнители – о своих выступлениях
Уличная музыка в Минске как отдельная культура: исполнители – о своих выступлениях
Певица Бьянка: «Я – не любвеобильная и не очень влюбчивая»
«Когда в Минске появился нормальный Интернет, начала смотреть на певиц, которые хорошо танцуют»: кому подражала Бьянка?
Все новости по теме Музыка
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru