Очень милые и веселые люди: как минчанин поужинал с участниками группы Depeche Mode

Новости Беларуси. Житель Минска Алексей Ламан опубликовал на своей странице в социальной сети поразительную историю о том, как он отужинал с участниками группы Depeche Mode, которые приехали на концерт в Минске.

Напомним, шоу в белорусской столице было отменено из-за госпитализации фронтмена группы – здесь подробнее.

Алексей знаком с одним из членов группы – Мартином Гором уже несколько лет. Музыкант заказывает у белоруса модули для инструментов. Гор пригласил минчанина на концерт и хотел заехать в гости к Алексею, но не знал, будет ли у него время на это. Однако немного времени все-таки нашлось, и музыкант посетил белорусского знакомого, послушал его новые приборы и музыку, которую он записывает.

Около Минск-арены Алексей узнал, что концерт отменен. Но белоруса ждал другой сюрприз – участник группы пригласил его вместе с друзьями на ужин, где они весело пообщались и сфотографировались.

Фото: facebook.com/aleksei.laman

Фото: facebook.com/aleksei.laman

В комментариях к посту Алексея многие пользователи писали, что это удивительная история. «Это так круто, что нет слов!!! Читаю аж слезы... радости», «Ну ты Леша молодец) я даже завидую вашим фото», «Круто!.. Поздравляю – мечты сбываются!;)», «Ты наверное на седьмом небе от счастья», «От всей души рад за тебя и твои успехи в любимом деле. И офигенно общаться с кумирами нашей молодости! Ты пример для нас».