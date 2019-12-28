«Очень много движения, энергии». Какой самый сложный танец – рассказывают участники Венского бала во Дворце Независимости
Новости Беларуси. Минск присоединяется к традиции проведения знаменитых Венских балов. Грандиозному действу отдан Дворец Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Танцевальная программа включает полонез, кадриль, польку и, конечно, знаменитый венский вальс Иоганна Штрауса. Сопровождать бал, как это принято, будут распорядитель и танцмейстер.
За происходящим наблюдает корреспондент Алена Сырова.
Алена Сырова, корреспондент:
Во Дворце Независимости все готово к проведению первого в Беларуси Венского бала. Обычно строгий и официальный зал во Дворце Независимости, где принимают самых важных гостей, где проходят важные политические события, сегодня преобразился до неузнаваемости: здесь много живых цветов и предметов интерьера – все по канонам Венских балов. Это неудивительно, ведь традиция Венского бала занесена в Список нематериального наследия ЮНЕСКО.
Сами участники (а их около трех сотен) готовились на протяжении нескольких месяцев, прошли очень строгий отбор, курсы этикета и, естественно, курс танцев. Ну и тщательно подбирались наряды.
Что касается нарядов, тут тоже все строго регламентировано: кавалеры – во фраках, смокингах и парадной форме, а дамы – непременно в платьях в пол светлых оттенков: нежно-розовых, голубых, в белом – только дебютантки. Именно полонезом дебютантов откроется Венский бал.
С каким настроением вы во Дворце Независимости?
– Волнительное настроение, очень волнительно участвовать на таком мероприятии.
Алена Сырова:
Говорят, очень много новых танцев мы сегодня увидим, все-таки программа Венского бала это предполагает. Скажите, какой из них для вас оказался самым сложным?
– Я занимался танцами, но на балах еще не участвовал, поскольку дебютант здесь. Наверное, для меня это левый поворот, здесь нас обучили ему. Вальс Венский именно.
Алена Сырова:
А для вас?
– Я тоже долгое время занимаюсь танцами. Было, конечно, сложно выучить какие-то новые направления. Очень много движения, энергии нужно вкладывать.
Алена Сырова:
Организаторы обещают очень много сюрпризов на балу. Состоять он будет из двух частей: официальной и неофициальной.
В Минске отгремел IV Республиканский суворовско-кадетский бал
Новости Беларуси. Венский вальс, кадриль, полонез и полька. Новогодний республиканский суворовско-кадетский бал отгремел в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На торжество собрались воспитанники кадетских училищ страны, специализированных лицеев МВД и МЧС и Минского суворовского военного училища. 60 пар этим вечером кружились в танце, а родители и гости бала окунулись в праздничную атмосферу красоты, грации и веселья.
Николай Пунько, воспитанник Минского суворовского военного училища:
Готовиться было поначалу немного сложно. А вот когда приезжаешь сюда и выступаешь, ты понимаешь, что это очень легко. Танцуя с такой прекрасной дамой, все очень легко.
Сергей Потапенко, заместитель министра обороны Беларуси:
Это способствует патриотическому воспитанию молодежи, культурному воспитанию. Потому что военный человек, государственный человек должен быть культурным, воспитанным: уметь говорить, уметь танцевать, уметь общаться с дамами. Сегодня такая возможность на этом суворовско-кадетском балу предоставлена каждому из участников.
Каждый год учащиеся кадетских училищ постигают основы танца и сдают зачет по предмету «Мировая художественная культура». Новогодний бал постепенно превращается в добрую традицию.