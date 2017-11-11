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Очень надеемся на Лапко, на Саснович: чего болельщики ждут от финала Кубка Федераций

11.11.2017 - 14:39

Новости Беларуси. Большой теннис в Минске. На корте столичной «Чижовка-Арены» начинается финальный матч мировой группы Кубка Федерации, в котором женская сборная Беларуси примет спортсменок из США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начнутся игры с одиночных встреч. Первыми на корт выходят Александра Саснович и лидер американской команды Коко Вандевеге. Надо сказать, что и для спортивного мира в целом, и, конечно же, для белорусских болельщиков эти встречи, без преувеличения, настоящее событие.

Уже за неделю до поединков билетов в продаже не осталось.

И вот 11 ноября более 8000 зрителей станут свидетелями по-настоящему высококлассной и напряженной игры. К «Чижовка-Арене» многие болельщики пришли заранее, поэтому у нас была возможность пообщаться с ними и узнать, как настроены белорусы сегодня.

Болельщики:
Приехали из Жодино с подругой, уже немолодые женщины. Так что ждем, ждем победы.

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Очень важно. Будем болеть, будем кричать сколько есть сил. И как получится уже. Конечно, желаем им победы, только победы. Очень надеемся на Лапко, на Саснович.

Азаренко не сыграет в финале Кубка Федерации в Минске: комментарий теннисистки

Я лично думаю, что счет все-таки будет 3:1 в нашу пользу, не доводя до парной встречи. Ну а если будет парная встреча, так я думаю, она уже особой роли не сыграет. Это моя уверенность.

«Мы выходим на корт, чтобы показать максимум»: на что рассчитывают американки в финале Кубка Федерации

Финал мировой группы Кубка Федерации – крупнейшее командное соревнование по теннису среду женщин. К нему по традиции приковано внимание всего мира. В этот раз трансляции из Минска увидят телезрители 157 стран. Белорусские теннисистки бороться за чемпионское звание будут впервые в истории.

Очень надеемся на Лапко, на Саснович: чего белорусы ждут от финала Кубка Федераций

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