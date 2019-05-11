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«Очень приятно выступать дома». Белорус Евгений Королек стал победителем велогонки «Кубок Минска»

11.05.2019 - 19:40

Новости Беларуси. В столице 11 мая стартовала Международная велосипедная неделя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начало дал «Кубок Минска» – соревнования для профессиональных спортсменов.

Велогонка «Кубок Минска» открыла Международную Минскую велосипедную неделю: программа соревнований

Более 150 велосипедистов из 12 стран на протяжении четырех часов преодолевали 176 километров. Большая часть дистанции пролегала за чертой города – вокруг Заславского водохранилища спортсмены проехали 157,5 километров. Сильнейшим стал наш чемпион мира на велотреке Евгений Королек.

Евгений Королек, победитель «Кубка Минска»:
Очень приятно выступать дома, когда болельщики… Когда знаешь каждый угол, дороги, каждый день там тренируешься.

Во время гонки я думал: даже если пойдет очень сильный дождь, все равно я буду доезжать, потому что родные стены греют.


Расслабляться спортсменам рано: 12 мая пройдет «Гран-при Минска». Этот турнир – тестовый перед II Европейскими играми.

С 9 до 17 часов будет перекрыт практически весь центр Минска. В списке улиц – Энгельса, Интернациональная, Янки Купалы, Куйбышева, Киселева, Коммунистическая.

А пока профессионалы будут вновь сражаться за медали, на Октябрьской площади проведут конкурс красоты среди велосипедисток – «Веломисс-2019».

В Минске ограничат движение транспорта 11 и 12 мая в связи с проведением велогонок: схема проезда

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