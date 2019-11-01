«Очень серьёзная потеря для всей белорусской культуры». В Минске вспоминают композитора Олега Молчана
Новости Беларуси. 1 ноября в Минске простились с известным белорусским композитором Олегом Молчаном. Его не стало на 55-м году жизни. Гражданская панихида прошла в Большом зале Белгосфилармонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Это настоящий композитор, это настоящий человек». В Минске простились с Олегом Молчаном
Он был первым музыкальным руководителем «Песняров». Вершиной творчества Олега Молчана по праву считается его песня на стихи Янки Купалы «Малітва», которая вот уже 25 лет является духовным гимном Беларуси. Его песни в репертуаре практически всех ведущих артистов нашей страны. В 2019 году композитор был награжден медалью Франциска Скорины.
Валерий Пригун, руководитель вокальной группы «Чистый голос»:
Сейчас сложно говорить, для нас это такая потеря серьезная, вообще для белорусской культуры. Это музыкант с большой буквы. Это музыкант, который работал в абсолютно разных жанрах: он писал и музыку для хоров, и рок-баллады, и поп-музыку. Настолько был разносторонний и богатый внутренне человек, что я даже не знаю, как нам с этим смириться. Вроде бы голова понимает, что человека больше нет, но очень жаль. Это на самом деле очень серьезная потеря для всей белорусской культуры.
Три последних года Олег Молчан боролся с онкологией. Все нынешнее лето он был на лечении в РНПЦ имени Александрова, а осенью – в одной из клиник Швейцарии. Умер Олег Молчан 26 октября в Женеве.
«Это настоящий композитор, это настоящий человек». В Минске простились с Олегом Молчаном
Новости Беларуси. 26 октября ушел из жизни известный белорусский композитор Олег Молчан. Гражданская панихида состоялась в Большом зале Белгосфилармонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, композитор умер 26 октября на 55-м году жизни (подробнее здесь).
Он был первым музыкальным руководителем «Песняров». С этим коллективом композитор проработал 9 лет. Вершиной творчества Олега Молчана по праву считается его песня на стихи Янки Купалы «Малітва», которая вот уже 25 лет является духовным гимном Беларуси.
Его песни в репертуаре практически всех ведущих артистов нашей страны. В 2019 году композитор был награжден медалью Франциска Скорины.
Владимир Провалинский, заслуженный артист Беларуси:
Большая утрата в нашем государстве, потому что очень талантливый человек, очень скромный, работоспособный очень. У него много произведений. Это настоящий композитор, это настоящий человек. Потеря большая, очень жаль, что уходят такие молодые люди, которые действительно много делают для страны, стараются. Светлая память ему.
Елена Атрашкевич, председатель Союза композиторов Беларуси:
Он был очень щедрым человеком – щедрым во все смыслах: и душевно, и финансово. Он не привык, чтобы ему помогали. Так сложилось, что к нему пришла беда и ему стали помогать. А так всю жизнь Олег Владимирович помогал всем, кто был рядом. Он был щедр не только на мелодии, не только на гармонический дар, но и был щедр на человеческие отношения и человеческую дружбу.
Три последних года Олег Молчан боролся с раком. Все нынешнее лето он был на лечении в стационаре онкологии им. Александрова, а с 16 октября – в одной из клиник Швейцарии. Умер Олег Молчан 26 октября в Женеве.