Прямой эфир
Проекты
Программы
Главная Общество

«Очень ждал этот момент»: торжественные церемонии вручения паспортов школьникам прошли в Беларуси

15.03.2019 - 22:46

Новости Беларуси. По сложившейся традиции в день главного законодательного документа Беларуси школьники, которым исполнилось 14 лет, получают паспорта из рук авторитетных людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, 15 марта удостоверяющий личность документ юным гражданам вручила и глава Администрации Президента Наталья Кочанова. Важное и волнительное событие прошло в Музее современной белорусской государственности. Здесь собрались ребята со всех уголков страны.

В свои 14 они уже достигли высоких результатов в учебе, спорте и общественной жизни. Победители и призеры республиканских соревнований, фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад. Несомненно, в будущем они внесут свой вклад в развитие родной земли.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:
Сегодня, глядя на этих ребят, я вспоминаю и свое детство, и себя в этом возрасте, и по-хорошему им завидую. Потому что им довелось родиться в суверенной независимой стране, где четко определены приоритеты, где главное – это люди, забота о людях. Четко понимая это, я думаю, эти молодые ребята уже сегодня понимают и осознают, что самое главное – это добро, мир и справедливость.

С лучшими представителями молодежи встретился и губернатор Минской области Анатолий Исаченко. Свои первые паспорта белорусские школьники также получили из рук председателя Совета Республики Национального собрания Михаила Мясниковича. Акция «Мы – граждане Беларуси!», посвященная Дню Конституции, проходит по всей стране. Главный документ юным жителям страны вручают руководители законодательной и исполнительной власти, общественные деятели. Этот важный день остается в памяти каждого.

Роман Горянин, ученик Головинской средней школы (Гомельский район):
Очень ждал этот момент, когда мне вручат паспорт. Теперь с ним я буду поступать в вуз, устраиваться на работу. С того момента, как я получил паспорт, я стал сознавать, что я стал полноценным гражданином Республики Беларусь и стал чувствовать полную ответственность за свою страну и за себя.

Татьяна Ковальчук, ученица Огородниковской средней школы (Березовский район):
В будущем мне понадобится паспорт, потому что он – это как личность. Нам в школе все время говорят, что дневник – это лицо ученика. Так же и паспорт.

Новости по теме

Александр Лукашенко – школьникам: «Убеждён, что наша родная Беларусь всегда будет в надёжных руках»

«Было подготовлено около 15 проектов». Как и кто создавал Конституцию Республики Беларусь

Белорусская модель государства строится на конституционной основе. Главные темы послания КС

Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днём Конституции

25 лет Конституции Республики Беларусь

Конституционный суд изучает возможные преобразования основного закона

Кубинцы поддержали проект новой конституции

Эффективность судебной системы и актуальность Конституции. О чём говорил Александр Лукашенко с судьями Конституционного Суда
‡агрузка...


Новости 24 часа

Александр Лукашенко – школьникам: «Убеждён, что наша родная Беларусь всегда будет в надёжных руках»

В Барановичах задержали директора Пружанского райагросервиса за получение взятки

До конца марта Boeing обновит программное обеспечение для самолетов 737 MAX

Дональд Трамп впервые за срок президентства использовал право вето

Власти Новой Зеландии ужесточат оружейный закон

«Очень ждал этот момент»: торжественные церемонии вручения паспортов школьникам прошли в Беларуси

В СНГ появится единая Концепция информационной безопасности. Беларусь участвовала в разработке проекта

Самое крупное массовое убийство в Новой Зеландии с 1943 года. Что известно о теракте в Крайстчерч

Все новости