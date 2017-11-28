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Один из парней поднялся на 15 метров, не удержался и упал: подробности гибели белоруса в Чернобыльской зоне

28.11.2017 - 21:53

Новости Беларуси. Гражданин Беларуси погиб в Чернобыле. Трагедия произошла в зоне отчуждения. Двое наших соотечественника и девушка из России незаконно проникли на охраняемый объект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако просто бродить по территории оказалось не так интересно, и компания решила покорить 150-метровую радиолокационную станцию.

Молодой человек не рассчитал свои силы и сорвался. Подробности инцидента нам сообщили в полиции киевской области.

Николай Жукович, руководитель пресс-службы главного управления национальной полиции Киевской области:
Два парня, наверное, чтобы похвастаться перед девушкой полезли на металлические конструкции. Один из парней поднялся на 15 метров, не удержался и упал. Мы сообщили в Консульство, будем готовить передачу тела в Беларусь. По двум другим лицам, составили протоколы за незаконное пребывание в Чернобыльской зоне отчуждения. Обратились с соответствующими документами к эмиграционной службе, чтобы сократить их срок пребывания на территории Украины.

Один из парней поднялся на 15 метров, не удержался и упал: подробности гибели белоруса в Чернобыльской зоне

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