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Один из пострадавших скончался по дороге в больницу: пожар в жилом доме в Столбцах

30.01.2018 - 18:45

Новости Беларуси. Сигарета, возможно, стала причиной пожара в жилом доме в Столбцах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На момент происшествия там были три человека: двое из них – мужчину и женщину – удалось спасти. С диагнозом «отравление продуктами горения» их успели доставить в больницу.

А вот третий пострадавший скончался на пути к ней.

Дом, который горел, был на две квартиры. В соседней проживала женщина 1938 года рождения. Ее пришлось эвакуировать, но, к счастью, пенсионерка не пострадала.

Один из пострадавших скончался по дороге в больницу: пожар в жилом доме в Столбцах

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