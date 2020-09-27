«Один из самых успешных и эффективных». Елена Богдан об опыте Беларуси в борьбе с коронавирусом и Белорусском союзе женщин
Новости Беларуси. Елена Богдан – нередкий гость программы «Неделя» на СТВ по медицинской тематике в должности замминистра здравоохранения. Но сегодня совершенно иной повод для беседы. Именно она на неделе возглавила Белорусский союз женщин. БСЖ сегодня – это более 140 тысяч белорусок.
О женском форуме в «Минск-Арене»: «Такой энергетики, единства взглядов я не встречала никогда»
Игорь Позняк, СТВ:
Елена Леонидовна, мне кажется, тот самый женский форум, который собрал 13 тысяч (а может быть и больше) женщин на «Минск-Арене», совсем недавно стал если не переломным, то очень знаковым моментом во всей этой истории. Применительно к нынешней, не совсем простой ситуации, в чем сила женщин?
Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин:
Наверное, сила женщин в том, что они действительно умеют объединять общество. И голос женщины – это голос матери, которая всегда говорит о спокойствии и благополучии, о ладе, о дружбе, о мире, о любви. И наши женщины – это женщины, которые умеют говорить как ласково и тихо, так громко, принимая на себя ответственность за то, что происходит. И действительно, я тоже считаю, что этот форум был таким переломным моментом, потому что именно женщины абсолютно разных профессий, абсолютно разных возрастов, абсолютно разного, может быть даже какого-то духовно-нравственного воспитания – все собрались в одном зале. Понимаете, такого единства... Я даже не могу вам передать вот это состояние. Когда я была на сцене, такой энергетики, единства взглядов, единства духа я не встречала никогда.
Это психологический и экономический рубильник. Елена Богдан прокомментировала события последних недель в Беларуси
«Уважайте наш выбор. Услышьте нас, женщин»
Почему это переломный момент? Потому что женщины заявили о том, что мы в состоянии сами решить свои проблемы, что мы знаем, что нам необходимо, что мы ответственны за наших детей. Посмотрите: вот, мы здесь, нас много, мы поддерживаем действующую власть, мы поддерживаем то, что сделано в нашей стране. Уважайте наш выбор. Мы его сделали. И посмотрите, сколько нас много – тех, кто сделал этот выбор. Уважайте его. Уважайте в стране, уважайте за рубежом. Услышьте нас, женщин.
Мне кажется, форум имел не только такое значение внутри страны, но и за ее пределами. Потому что он показал, что есть и другая сторона медали, которую почему-то никто не хочет видеть. Ведь очень много комментариев шло под интернет-версией этого форума, комментариев из других стран, которые поддерживали то, что было заявлено на этом форуме. И они восхищались нашими женщинами, которые смело, открыто говорили на этой площадке то, что они думают, то, что они видят и то, что нужно сегодня нашему обществу: спокойствие, благополучие, сильная власть.
В Белорусском союзе женщин есть устойчивое обращение – мы друг к другу обращаемся «подруги»
Игорь Позняк:
В очень важный для страны момент вы возглавили общественное объединение «Белорусский союз женщин». Какие задачи вы ставите перед собой и перед своими, как я сейчас подслушал, подругами, правильно говорить?
Елена Богдан:
Да. В Белорусском союзе женщин есть уже устойчивое обращение – мы друг к другу обращаемся «подруги». Наверное, высокий смысл есть в этих словах, потому что настоящих подруг, настоящих друзей, наверное, с возрастом больше не становится. И когда мы попадаем, вступаем в наш Белорусский союз женщин, мы ощущаем действительно поддержку. И поддержку не только в каких-то личных вопросах, но и в реализации каких-то акций.
Это, может, нехорошее такое иностранное слово «консолидация», но это единение. Это единение тех женщин, которые могут и хотят что-то сделать в нашей стране. Посмотрите, какие замечательные акции сегодня показывали. А ведь они проходят повсеместно. И нам сегодня нужно учиться и перенимать друг у друга то, что мы делаем.
Мы должны обновить состав, естественно, сохраняя преемственность. Мы должны идти дальше. И там, где сегодня нет «первичек», где не слышали о Белорусском союзе женщин, прежде всего среди молодых коллективов, среди предпринимателей, среди агропромышленного комплекса, мы тоже должны прийти и рассказать, что такое Белорусский союз женщин, и вовлечь их тоже в нашу работу, в наши акции и в наше женское братство.
Если бы не волнения вокруг политических событий, то опыт Республики Беларусь был бы поставлен в один ряд с опытом Швеции
Игорь Позняк:
Последний вопрос, уже как к заместителю министра здравоохранения. Я очень хорошо помню вашу фразу на нашем ток-шоу в середине мая. Вы сказали: «Поживем – увидим». Пожили, увидели. Та самая стратегия, которую мы тогда избрали и из-за которой очень много критики услышали тогда в адрес нашей страны, и в ваш адрес, и в наш адрес. А сейчас мир сталкивается со второй волной пандемии. Как вы считаете, ту стратегию можно сейчас примерять, можно сейчас сказать, что действительно она была удачной?
Елена Богдан:
Посмотрите, ведь похожим путем с Республикой Беларусь пошла Швеция. И возможно, если бы не политические события, даже не столько политические события, сколько волнения вокруг этих политических событий, подогреваемые Telegram-каналами, то опыт Республики Беларусь был бы поставлен в один ряд с опытом Швеции как один из самых успешных и эффективных опытов по борьбе с пандемией COVID.
Мы не остановили производство, мы выполнили все свои международные обязательства, нам хватило коечного фонда, нам хватило лекарственных средств. Мы продолжили с социальным дистанцированием, физическим дистанцированием, с мягкими карантинными мерами нормальную жизнедеятельность нашей страны.
Республика Беларусь не закрыла границы. Да, мы шли поступательно. Да, где-то мы пересматривали наши шаги и где-то меры ужесточали, где-то, наоборот, смягчали наши меры. Но мы не нарушили жизнедеятельность нашей страны. И мы сегодня видим на примере других стран, которые пытаются ввести обратно жесткие карантинные меры, что там возникает недовольство населения, потому что у них есть перед глазами опыт двух стран.
Игорь Позняк:
Они прекрасно понимают, чем это может закончиться.
Елена Богдан:
И самое главное, что из этого можно выйти, не нарушая нормальной жизнедеятельности страны. Поэтому я и считала, и считаю, что опыт Республики Беларусь уникальный и правильный.
Елена Богдан: «Сила женщин в том, что они действительно умеют объединять общество»
Новости Беларуси. В Белорусском союзе женщин выбрали нового председателя. Им стала Елена Богдан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, новая глава организации сейчас работает заместителем министра здравоохранения.
Выступая перед столичным сообществом женщин в своей альма-матер, Елена Богдан подчеркнула, что прекрасная половина нашей страны подтверждает курс на сохранение уюта и спокойствия. Особое внимание также здоровью, укреплению семейных ценностей, поддержке многодетных матерей.
Это психологический и экономический рубильник. Елена Богдан прокомментировала события последних недель в Беларуси
Сегодня Белорусский союз женщин представляют больше 140 тысяч представительниц прекрасного пола. Среди них ученые, предприниматели, госслужащие, доктора, педагоги. Число молодых представительниц этой организации увеличивается.
Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин:
Сила женщин в том, что они действительно умеют объединять общество. И ведь голос женщины – это голос матери, которая всегда говорит о спокойствии, о благополучии, о ладе, о дружбе, о мире, о любви. И наши женщины – это женщины, которые умеют говорить как ласково и тихо, так и громко, принимая на себя ответственность за то, что происходит.
Большое интервью с новым председателем Белорусского союза женщин смотрите 27 сентября в итоговой программе «Неделя».