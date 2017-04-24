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Одно-два дополнительных места для выгула собак появятся в Минске в 2018 году

24.04.2017 - 19:44

Новости Беларуси. Будут ли оборудованы дополнительные площадки для выгула собак в Минске, рассказали в «Большом городе».

Галина Гилевич, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Вообще, у нас очень плотная застройка в Минске, и очень сложно найти территории на дворовых территориях, чтобы они соответствовали всем нормам, чтобы они не мешали людям проживать в жилых домах.

То есть, это должны быть какие-то уединённые территории, и они уже считанные у нас в городе есть.

И то – это не наших дворовых территориях, то есть, это – вне дворов. Такой вопрос мы прорабатываем, и есть у нас уже мысли на эту тему. И, если всё будет получаться, то в 2018 году, я думаю, может появиться у нас одно-два дополнительных таких места.    

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