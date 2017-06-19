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«Одному улыбнёшься – скажет: «Какой-то доктор легкомысленный»: хирурги Минской области о своей работе

19.06.2017 - 16:48

Новости Беларуси. Третье воскресенье июня – профессиональный праздник медработников. Наверное, самое важное и самое приятное для них – и в этот день, и всегда – слышать «спасибо»  от благодарных пациентов. О хирургах Минской области рассказали в программе «Центральный регион».

Александр Штейн, главный внештатный торакальный хирург Минской области, заведующий торакальным отделением Минского областного противотуберкулёзного диспансера:
К каждому нужен индивидуальный подход. Потому что люди разные: одному, например, улыбнёшься, он скажет: «Вот, какой-то доктор легкомысленный»

Александр Никуленков, главный внештатный хирург Минской области, заведующий хирургическим детским отделением Минской областной детской клинической больницы:
Когда ребёнок болеет, ложится ещё на врача такая вещь, как где-то родительский страх, где-то беспокойство. И зачастую мамы хотят, чтобы успокоили маму

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