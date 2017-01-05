новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

Одновременно учиться, отдыхать и укреплять здоровье: Узденская санаторная школа-интернат готовится к новому учебному сезону

05.01.2017 - 18:31

Новости Беларуси. Образование с пользой для здоровья. Узденская санаторная школа-интернат готовится к новому учебному сезону.

Ученики из разных уголков Минщины заедут сюда сразу после зимних каникул. В течение третьей четверти они будут набираться знаний, отдыхать и укреплять здоровье. 

В этом и уникальность заведения.

Новейшее медоборудование, современная спортивная база, разнообразные культурно-развлекательная мероприятия в сочетании со школьной программой – действующая практика санаторных школ столичного региона, которую оценили как сами посетители, так и их родители. Кстати, узденское учреждение образования за смену принимает более полусотни детей – учеников 4-9 классов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вероника Корчажко:
Мы ходим в тренажёрный зал, там занимаемся. Мне нравится здесь. Я сного с кем здесь позакомилась, мне не хочется с ними расставаться.

Людмила Команшенкова, директор Узденской санаторной школы-интерната:
Для детей очень многое сделано. И материальная база постоянно совершенствуется. Мы не стоим на месте. У на и море слёз, конечно: когда уезжают, нам очень жалко расставаться.

Одновременно учиться, отдыхать и укреплять здоровье: Узденская санаторная школа-интернат готовится к новому учебному сезону

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Во время школьных каникул в учебных заведениях Минской области продолжается активная работа
Во время школьных каникул в учебных заведениях Минской области продолжается активная работа
Минские колледжи проводят бесплатные мастер-классы для школьников по рабочим профессиям
В клубе «Открытый диалог» обсудили проблемы белорусского образования
В клубе «Открытый диалог» обсудили проблемы белорусского образования
В Минске открылась первая в Беларуси зелёная школа
Первую зелёную школу открыли в Беларуси
Слуцкие Афины: старейшая гимназия Беларуси отметит 400-летие в 2017 году
Слуцкие Афины: старейшая гимназия Беларуси отметит 400-летие в 2017 году
В республиканском этапе олимпиады по финансовой грамотности Минскую область представит Иван Ануфриенок
В республиканском этапе олимпиады по финансовой грамотности Минскую область представит Иван Ануфриенок
Виктор Якжик
Итоги Республиканского информационно-профориентационного проекта «Проф-бум»
Белорусы в декретном отпуске теперь имеют возможность проходить профобучение за счёт государства
Белорусы в декретном отпуске теперь имеют возможность проходить профобучение за счёт государства
Все новости по теме Образование в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru