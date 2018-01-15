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Официально: нападающий БАТЭ Виталий Родионов завершает карьеру

15.01.2018 - 14:07

Новости Беларуси. Нападающий футбольного клуба БАТЭ Виталий Родионов завершил игровую карьеру.

Как сообщается на сайте клуба, спортсмен поблагодарил всех тех, кто был с ним рядом на протяжении игровой карьеры.

Виталий Родионов, футболист:
Пришло время объявить, что минувший год стал для меня последним в качестве футболиста БАТЭ. Хочу сказать спасибо всем тем, кто находился рядом со мной на протяжении всего этого пути, помогал мне, а порой даже создавал какие-то препятствия, только добавлявшие мне мотивации. Отдельная благодарность моим первым тренерам Валерию Евгеньевичу Новикову и Владимиру Павловичу Войтеховичу, которые разожгли в юном пареньке неуемное желание и страсть к игре, помогавшие на протяжении всей карьеры. Спасибо болельщикам БАТЭ, руководству клуба, тренерам, партнерам  вместе с ними я пережил огромное количество невероятных эмоций, которые останутся в памяти навсегда! И спасибо каждому, кто поддерживал меня и БАТЭ эти годы!

В составе клуба игрок был с начала 2006 года. За БАТЭ Родионов сыграл 412 матчей и забил 161 мяч. Футболист в составе команды 12 раз завоевывал титул чемпиона Беларуси, 3 раза выигрывал Кубок Беларуси, а 6 раз – Суперкубок Беларуси.

В начале января свою первую пресс-конференцию в качестве нового главного тренера ФК БАТЭ провел Олег Дулуб.

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Фото: fcbate.by

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