«Оформлена в виде единого большого дома». Что можно найти на Международной книжной выставке-ярмарке?
Новости Беларуси. Почти три сотни экспонентов из более чем 20 стран. Открылась XXVIII Международная книжная выставка-ярмарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Громкие новинки и любимая классика. Полистать книги, вживую пообщаться с писателями, посетить мастер-классы – все то, по чему мы соскучились за время пандемии. Самый ожидаемый фестиваль фолиантов продлится четыре дня. Приветствие участникам книжной выставки и Международного симпозиума литераторов «Писатель и время» направил Александр Лукашенко.
Кстати, организаторы форума предлагают гостям и весьма необычную форму экспозиции – эдакий дом, разделенный на комнаты.
В литературную гостиную и писательскую кухню заглянула корреспондент Анастасия Ярощик-Корниенко.
Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Добраться до выставки проще простого. От станции метро «Немига» и прямо до выставочного комплекса курсирует уже поэтический автобус. Можно присесть и насладиться классикой, которую читают.
Всего 15 минут в пути и книжный рай захватывает на часы. Именно так произошло с семьей Марины Леоновой. Выставка для них – самое ожидаемое событие года.
Такое событие, которое я жду ежегодно. И в этом году, несмотря на все трудности, она все же проходит. Это очень радостно.
Кто-то приходит сюда основательно подготовившись – с чемоданом. И он уже почти полон.
Больше про космос, географию, философию, культуру, право и так далее.
А кто-то посещает выставку не один, а целым потоком студентов дошкольного образования. Так решили сегодня провести лекцию. Где, как не здесь, можно продемонстрировать всю палитру новинок методической литературы?
Елена Чеснокова, старший преподаватель БГПУ:
Будущие педагоги, будущие воспитатели учреждений дошкольного образования важно, чтобы знали, во-первых, вообще разнообразие литературы, были знакомы с новинками и в плане методик дошкольного образования, и в плане художественной литературы. Потому что они все это принесут нашим детям.
Роман Головченко: бумажные книги никогда не пропадут. Прикоснуться к книге становится по-новому ценно
Участники выставки уверяют: наконец-то литературная жизнь дышит полной грудью. Мастер-классы, презентации новых изданий. Уже соскучились по профессиональному общению и встречам с реальным читателем.
«Здесь для книгоманов настоящий рай». Главред «Литературной газеты» на Минской книжной выставке
При такой любви к книге организаторы не могли отложить проведение форума. 28-я по счету выставка меньше по количеству участников, но ничуть не уступает предыдущим по наполнению. Только сегодня прошло полсотни ивентов.
Министр информации: несмотря на все нюансы ситуации, мы приняли решение о проведении Международной книжной выставки
Анастасия Ярощик-Корниенко:
Формат выставки необычен. Центральная экспозиция оформлена в виде единого большого дома. Он состоит из 11 комнат, 11 тематик. Но, в первую очередь он призван объединить народы. По крайней мере 20 точно, ведь столько участников сегодня в выставке.
В кабинете писателя собраны лучшие книги СНГ. Здесь расположен центральный экспонент выставки Содружество Независимых Государств в честь 30-летия объединения. К тому же Беларусь в этом году председательствует в Содружестве. Актуальность сотрудничества народов, поддержки, особенно в сложные периоды, только возрастает, тем более в культурном аспекте.
Михаил Швыдкой, общественный, государственный и культурный деятель (Россия):
Международная книжная ярмарка в Минске проходит в год 30-летия СНГ, и один из основных стендов – это стенд стран Содружества, который вместе представляет свою книжную продукцию. Я думаю, что это очень важно, потому что 30 лет назад мы все разбежались по национальным квартирам, строили национальные государства. И тем не менее, спустя три десятилетия понятно, что объединительная идея духовной жизни очень важна.
На стенде иранской литературы предлагают познакомиться с алфавитом и даже напишут ваше имя. Экспозиция Венесуэлы традиционно самая колоритная. Не случаен и девиз выставки «Книга объединяет людей и страны». Слоган поддерживает концепцию всего Года народного единства в Беларуси.
Самый же посещаемый сегодня стенд – детской литературы. А с такой поддержкой у книги точно большое будущее.
Роман Головченко: бумажные книги никогда не пропадут. Прикоснуться к книге становится по-новому ценно
Новости Беларуси. Почти три сотни экспонентов из более чем 20 стран. Открылась XXVIII Международная книжная выставка-ярмарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О любви к книге традиционно говорят на выставке. Выстоит ли она перед вызовами современности – интернетом, социальными сетями? Но это скорее не вопрос, а утверждение. Ведь никто и ничто не заменит прелесть шелеста страниц новой книги. Вот и премьер-министр Роман Головченко не удержался от знакомства с литературными новинками, их много и есть из чего выбрать. В том числе благодаря особому отношению к книге в Беларуси.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Интерес к книге живой, я бы сказал, что он возвращается после эпохи увлеченности, когда появились электронные книги. Все-таки бумажные книги никогда не пропадут. Прикоснуться, как раньше говорили, к книге, наверное, становится по-новому ценно. Если бы мы смотрели только категории экономики, то, наверное, мы бы потеряли целый пласт важной литературы для патриотического воспитания, для эстетического воспитания, учебников. Потому что все бы ушли, условно говоря, в погоне за прибылью в коммерческую литературу, которая издается большими тиражами, детективы. Поэтому издательская деятельность в той или иной степени датируется.
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