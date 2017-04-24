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Ограждение детских площадок и мини-велодорожки: как реконструируют минские дворы?

24.04.2017 - 19:43

Новости Беларуси. Сколько дворов планируют благоустроить в 2017 году, и какие работы запланированы, рассказали в «Большом городе».

Галина Гилевич, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
В 2017 году запланировано отремонтировать текущим ремонтом 471 дворовую территорию. Это – ремонт дворовых проездов, ремонт пешеходных связей, ремонт наружных лестниц, ремонт газонов будет выполнен на этих дворовых территориях. Где-то будут заменено и отремонтировано детское оборудование, малые формы, контейнерные площадки, контейнера. То есть, вот это – объём работ по ремонту элементов благоустройства, которые находятся на наших с вами дворовых территориях.

Кроме этого, мы планируем в 2017 году отремонтировать капитальным ремонтом 10 объектов.

И они охватят 14 дворовых территорий, в каждом районе будет такой объект. Что касается ремонта этих дворовых территорий, мы планируем там провести серьёзные работы, не только относящиеся к капитальному ремонту, но и связанные с модернизацией, с реконструкцией этих дворовых территорий. Разрабатывается проектно-сметная документация  проектными организациями, которые будут проходить экспертизу. Планируется выполнение работ по расширению дворовых проездов там, где это возможно, по обустройству дополнительных парковочных мест на этих дворовых территориях.

Мы планируем обязательные ограждения детских площадок на этих дворовых территориях.

Должны появиться ограждения, которые будут обеспечивать безопасность нахождения детей, людей на вот этих детских площадках. В некоторых районах на таких дворовых территориях появятся маленькие велодорожки, которые дадут возможность детям кататься на самокатах, на велосипедах на этих дворовых территориях. Мы планируем, конечно, обустроить хозяйственные площадки и контейнерные площадки. Также планируем совместно с населением провести работу по обустройству шлагбаумов на дворовых территориях.

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