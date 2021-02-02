Охранные вышки, казематы, пыточные? «Концлагерь под Слуцком» оказался ЛТП
Новости Беларуси. Лечебно-трудовой профилакторий или привычнее ЛТП. Чем занимаются в такого рода заведениях и кто туда попадает, наверняка рассказывать не стоит. Правда к одному из них, под Слуцком, последние дни приковано особое внимание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мол, именно там готовят лагерь для большого числа задержанных на протестах. Да, сразу после августовских событий здесь размещали участников несанкционированных акций – всего несколько дней. И уже с середины августа необходимость в участке ИВС отпала.
2 февраля съемочная группа СТВ побывала в ЛТП №3. Ни пресловутых охранных вышек, ни казематов, как это красочно описывают в некоторых интернет-источниках, там не обнаружила.
Все подробности в материале Юлии Стриго.
Лечебно-трудовой профилакторий – это один из инструментов против борьбы с алкоголизмом и наркоманией. После распада Советского Союза система ЛТП была ликвидирована в большинстве бывших союзных республик. Сегодня же стоит вопрос о ее возвращении. И неспроста – система действительно работает. В ЛТП под Слуцком сегодня пребывает более 200 человек – в половом соотношении 50 на 50.
Попадался милиции, ну как попадался – в состоянии алкогольного опьянения находился на улице, где-то в компании, где-то задерживали, где нельзя распивать спиртные напитки. Этого уже не будет, надо уже свыкаться как бы и задумываться: стоило ли это совершать, чтобы здесь находиться.
Именно ЛТП мне дало силу и веру в себя, что все-таки я могу быть другим человеком. Режим здесь как бы да, существует. Ну мне не сложно, потому что я благодарна. Я не скажу, что я безумно счастлива, что я здесь, но я рада тому, что… Оно работает, то есть эта система действительно работает.
В ЛТП направляются граждане, страдающие хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, которые систематически привлекаются к административной ответственности за правонарушения. Попасть сюда можно и по собственной воле – при желании избавиться от вредных привычек. Контингент пребывающих здесь по понятным причинам требует определенной охраны – это сотрудники на КПП, видеокамеры и высокий забор. Эти же условия были применены и в августе, когда на территории ЛТП был создан участок ИВС для задержанных во время несанкционированных акций.
Алеся Горбель, начальник лечебно-трудового профилактория № 3 управления ДИН МВД Беларуси по Минску и Минской области:
В августе здесь единственное, что был оборудован участок ИВС Слуцкого РУВД. Предоставленная информация на сайтах либо в интернете, естественно, не соответствует действительности, в чем вы сегодня сами лично и убедились. Мы от вас здесь в принципе ничего и не скрывали. У нас учреждение работает и выполняет те задачи, которые стоят сегодня перед нами.
А сейчас подробнее об условиях пребывания в ЛТП. Здесь все по распорядку. День, как и у всех, начинается с завтрака, после – работа. Кто-то трудится на месте – это деревообрабатывающий участок, хлебопекарня и швейный цех. У других выездная работа, например, в сельском хозяйстве. Зарплаты варьируются от 200 до 700 рублей. Заработанные деньги в полном распоряжении пребывающих. Помимо столовой здесь есть даже собственный магазин, так что в вещах и продуктах питания нехватки нет.
Елена Шкарупа, продавец:
Для женщин: гигиена, потом дезодоранты, косметика, нижнее белье берут – девочки хотят хорошо выглядеть. Мужское то же самое: косметика, белье, обувь. То есть то, что самое такое необходимое. По ценам: наценки мы сильно не делаем, потому что, сами понимаете, здесь не такие зарплаты.
Пребывающим оказывается первая медицинская помощь, при необходимости отправляют в больницы. Здесь же работают психологи.
Юлия Стриго, корреспондент:
Граждане, которые пребывают в ЛТП, безусловно, имеют право и на личное время. По закону для тех, кто попал сюда впервые – это три часа в день, для так называемых постояльцев – один час. При этом никто не отменял связь с родственниками. Для встреч есть вот такие отдельные комнаты. Конечно же, сейчас они пустуют из-за определенных ограничений из-за пандемии. Но в целом, условия здесь более чем приличные.
Предусмотрены как краткосрочные, так и длительные встречи. Близкие могут находиться на территории ЛТП до трех дней. В комнатах свиданий обустроено все как дома – отдельная комната с телевизором, спальня и кухня.
Наравне с трудовой и лечебной профилактикой – духовное воспитание. На территории ЛТП есть храм. В 2017 году его освятили и провели реконструкцию.
Алеся Горбель:
Священники приезжают сюда. Есть возможность у людей прийти в храм, в основном это происходит, когда теряют близких, находясь здесь, в учреждении. Естественно, тогда они ищут там утешение свое. Ну и каждый в свое время, в свой момент чтобы мог обратиться к Богу, побыть самим с собой, где-то покаяться, где-то подумать над своими грехами.
С недавнего времени в закон «О порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые профилактории и условиях нахождения в них» внесены поправки. Теперь учреждения подразделяются на те, где люди пребывают впервые и отдельно привлеченные повторно. От этого и зависят условия. Например, для тех, кто совершил ошибку не единожды, введены ограничения по посылкам и личному времени в ЛТП. Все эти требования нацелены лишь на одно – помочь людям выйти на правильный жизненный путь и создать в обществе четкое понятие что норма, а что нет.
Власти Индонезии хотят ввести запрет на спиртное
Новости Индонезии. В Индонезии намерены ввести запрет на спиртное. Инициативу поддержали три исламские политические партии страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Согласно новым правилам алкогольные напитки нельзя будет употреблять, производить, ввозить и продавать. Нарушителей нового запрета предлагается наказывать тюремным сроком от 2 до 10 лет, а также крупным штрафом.
К слову, данный законопроект уже обсуждался несколько лет назад. По словам политиков, он направлен на защиту мусульманского населения от негативных последствий употребления алкоголя.
Документ уже вызвал волну возмущения среди отельеров популярного острова Бали. Они считают, что новые меры отпугнут иностранцев, а также негативно скажутся на туристической отрасли, которая и так понесла серьезные убытки из-за пандемии.
Сейчас документ находится на стадии обсуждения. Власти рассматривают различные послабления, в том числе для туристов.