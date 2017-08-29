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Оказаться внутри Кревского или Гольшанского замков: в Национальном историческом музее презентовали проект 3D-реконструкций

29.08.2017 - 22:05

Новости Беларуси. Величие и дух «золотой эпохи» нашей истории через ее архитектуру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Национальном историческом музее презентовали уникальный проект VKL 3D. Теперь каждый может оказаться внутри Кревского и Гольшанского замков и рассмотреть всю их экспозицию. Чтобы 3D–реконструкция получилась достоверной, проведена  кропотливая работа с архивными материалами: изучали старые изображения, научные публикации, данные раскопок. А вот «эффекта присутствия» удалось достичь за счет стереоэффектов.

Олег Рыжков, директор Национального исторического музея Республики Беларусь:
Главная задача этого проекта – и популяризация, и вдохновение для изучения истории этих замков, истории владельцев этих замков, истории этих эпох. Это погружение даёт стопроцентное ощущение нахождения там, а не знать, где ты находишься, грешно. Хочется садиться за книги и изучать материал. И посещать эти объекты в том виде, в котором сейчас они сохранились.

Экспозиция будет постоянной. А в будущем организаторы планируют ее расширить. Следующим историческим объектом, по которому можно будет прогуляться вне времени, станет замок «Белый Ковель».

Оказаться внутри Кревского или Гольшанского замков: в Национальном историческом музее презентовали проект 3D-реконструкций

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