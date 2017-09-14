новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

Окна Минска нараспашку: выставка в арт-гостиной «Высокое место»

14.09.2017 - 23:59

Новости Беларуси. Окна Минска нараспашку! Интересный творческий проект презентовали в арт-гостиной «Высокое место», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ

Каждая из работ – взгляд в историю городских улиц и знакомство с обычной жизнью минчан.

В картинах отображение дыхания мегаполиса через впечатления столичных художников, как известных, так и начинающих.

Анна Ясюк, старший научный сотрудник Музея истории Минска:
Здесь собраны более 60 авторов и представлены более 100 работ.

Здесь представлены именитые мастера, такие как Ващенко, Кубарев, Воронов, Марикс, Аракчеев.

Живопись, графика, скульптура, фотография, керамика. Здесь будет интересно любителям практически всех видов искусства. Увидеть экспозицию можно до конца сентября.

Окна Минска нараспашку: выставка в арт-гостиной «Высокое место»
Окна Минска нараспашку: выставка в арт-гостиной «Высокое место»
Фото. Окна Минска нараспашку: выставка в арт-гостиной «Высокое место»
Окна Минска нараспашку: выставка в арт-гостиной «Высокое место»
Фото. Окна Минска нараспашку: выставка в арт-гостиной «Высокое место»
Окна Минска нараспашку: выставка в арт-гостиной «Высокое место»
Фото. Окна Минска нараспашку: выставка в арт-гостиной «Высокое место»
Окна Минска нараспашку: выставка в арт-гостиной «Высокое место»
Фото. Окна Минска нараспашку: выставка в арт-гостиной «Высокое место»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Минск. Начало 50-х»: фотовыставка к 950-летию Минска открылась в Центральной библиотеке им.Я.Купалы
Немножко города моего детства: директор БелТА о выставке «Сравни Минск»
Немножко города моего детства: директор БелТА о выставке «Сравни Минск»
Выставка «Будпрагрэс» открывается 5 сентября в Минске и соберет около 200 строительных компаний
Выставка «Будпрагрэс» открывается 5 сентября в Минске и соберет около 200 строительных компаний
На выставке истории суверенной Беларуси во Дворце Независимости представлены фото из личного архива Президента
На выставке истории суверенной Беларуси во Дворце Независимости представлены фото из личного архива Президента
Знаковые места Минска в необычном ракурсе: выставка картин Илоны Кособуко открылась в столице
Знаковые места Минска в необычном ракурсе: выставка картин Илоны Кособуко открылась в столице
Показывает нам, белорусам, красоту белорусской природы: выставка фотохудожника Михаила Кулеша
Показывает нам, белорусам, красоту белорусской природы: выставка фотохудожника Михаила Кулеша
«Он был не такой, как все»: выставка, посвященная 100-летию со дня рождения Пимена Панченко, открылась в Минске
«Он был не такой, как все»: выставка, посвященная 100-летию со дня рождения Пимена Панченко, открылась в Минске
Индия глазами белорусских художников: выставка «IND-БЕЛ-ART» открылась в Минске
Индия глазами белорусских художников: выставка «IND-БЕЛ-ART» открылась в Минске
Все новости по теме Выставки в Минске
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru