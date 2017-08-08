Около 100 светодиодных антивандальных ламп в 2017 году появятся в подъездах Минска

Новости Беларуси. Так все столичные дома оснастят умными устройствами всего за несколько лет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Включаются они только в темное время суток.

Антивандальные лампы с логотипом «ЖКХ» выпускает отечественный производитель. В их основе – датчик движения и акустический прибор. И главное – такие лампы расходуют на 40 % электроэнергии меньше.

Игорь Тур, начальник Минского городского управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов:

У нас уже установлено больше 1/3 энергосберегающих с регулированием. Это те, которые мало потребляют.