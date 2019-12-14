Около 108 км воздушных нитей: показываем, как зажглась новогодняя иллюминация в Минске
Новости Беларуси. Минск этим вечером засиял новогодними огнями. В столице включили праздничную иллюминацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Засверкала и главная елка на Октябрьской площади. Там работала съемочная группа СТВ, на прямую связь со студией вышла корреспондент Алена Сырова.
Алена Сырова, корреспондент:
Не смотря на дождь вперемешку с мокрым снегом, праздничное настроение у меня так точно появилось. Еще бы! Вокруг все сверкает, а тепло становится от улыбок прохожих, которые, как и мы, пришли поглазеть на самый волшебный, уютный момент, когда в нашем с вами общем доме зажглась главная елка.
Понаблюдать за тем, как зажигается елка, можно будет каждый вечер вплоть до 14 января. Праздничную иллюминацию будут включать около 17:20. Подробнее о том, как украшен Минск к Новому году, смотрите в видеоматериале.
С человеком-пауком и единорогом осилили дистанцию. Необычный забег прошёл в парке Победы
Новости Беларуси. Зрелищно 14 декабря было в парке Победы. Здесь прошел массовый забег Дедов Морозов и Снегурочек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На старт вышли несколько сотен сказочных персонажей. Компанию им составили также Санта-Клаусы, Миссис Санта и веселые гномы.
Бежали вдоль всего Комсомольского озера. Да, так, что вода покрылась льдом и пошел небольшой снежок. Прохожие заметили, что именно участники забега и накликали в столице настоящую зиму. Дистанцию можно было выбрать от 1,5 километров, самым маленьким предложили 500 метров. А вот наиболее выносливые преодолели 15 километров.
Это было, конечно, сложно, но я смог, продержался. Я вот бежал со своим папой.
Настроение просто шикарное, просто шикарное. Вот с человеком-пауком, единорогом сегодня осилили эту дистанцию. Как говорится: папа, мама, я – спортивная семья.
Вообще у нас сегодня праздник. У нас сегодня годовщина забега в костюмах. Год назад начали бегать в маскарадных костютах, и вот продолжаем. Мы Снегурочки, а Снегурочкам не должно быть холодно. И настроение у нас просто вот класс.
Каждого участника на финише наградили специальными медалями и новогодними открытками. Больше всего бег-маскарад понравился детям.
А вот в Гродно полтысячи сказочных персонажей в новогоднем карнавальном шествии прошли под проливным дождем. Но это не испортило настроение ни участникам, ни зрителям. К слову, парад Дедов Морозов в Гродно приехали посмотреть свыше 2500 безвизовых туристов.
Ежегодная интрига этого вечера – на каком транспорте прибудет главный волшебник. Этот момент организаторы по традиции держали в тайне. В этот раз Дед Мороз восседал в кабриолете в компании с символом наступающего года.