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Около 3 миллионов белорусов приняли участие: Михаил Русый сообщил о предварительных итогах субботника

21.04.2018 - 16:28

Новости Беларуси. И стали известны предварительные итоги республиканского субботника: участие в большом трудовом марафоне принимают около трех миллионов белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом сообщил заместитель премьер-министра, руководитель рабочей группы по подготовке и проведению субботника Михаил Русый.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Беларуси:
Прогнозируем, что около 7 миллионов 500 тысяч рублей будет заработано. 50 % будут оставлены в распоряжении местных органов власти, вторая половина денег уйдет на благое дело, будет дополнительно закуплено оборудование.


По традиции все заработанные на субботнике деньги идут на важные социальные проекты. Так, в 2018 году половина средств останется в распоряжении облисполкомов и пойдет на обустройство населенных пунктов, мемориальных комплексов, мест воинских захоронений и на подготовку детских лагерей к летнему сезону. Остальные отправят на закупку оборудования для больницы скорой медицинской помощи в Минске в преддверии Европейских игр-2019.

Около 3 миллионов белорусов приняли участие: Михаил Русый сообщил о предварительных итогах субботника

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