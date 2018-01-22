﻿ Около 300 спортсменов из 36 стран. Подводим итоги этапа КМ по велоспорту в Минске | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Неделя спорта

Около 300 спортсменов из 36 стран. Подводим итоги этапа КМ по велоспорту в Минске

22.01.2018 - 13:39

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» Наталья Цилинская, бронзовый призер Олимпийских игр, восьмикратная чемпионка мира, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта.

Минск принял заключительный этап Кубка мира по велоспорту на треке. Наталья, мы поздравляем вас и всю вашу команду с проведением такого замечательного праздника велосипедного спорта. Как вы можете оценить масштаб соревнований?

Наталья Цилинская, бронзовый призер Олимпийских игр, восьмикратная чемпионка мира, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта:
Это действительно масштабные соревнования. Приехали спортсмены из 36 стран, по-моему, 42 команды в общей сложности. Это уровень очень хорошего этапа Кубка мира. Приблизительно такое же количество на Чемпионате мира будет. Это очень сильный, большой состав. Потому что бывают Кубки, на которые приезжает 10-12 стран. У нас собралась большая часть элиты, было около 300 спортсменов.

С чем связан ажиотаж вокруг этого этапа?

Наталья Цилинская:
У нас классный трек, один из лучших в Европе. Об этом можно смело заявить. Потому что скорости, которые показывают на соревнованиях, говорят об этом. У нас практически был побит мировой рекорд в преследовании, а он стоит очень давно. Я не вспомню, сколько лет этому рекорду, его не могут побить. И так близко к нему еще ни разу не подъезжали.

Плюс к тому – близость к Чемпионату мира. Это уже идет по нарастающей. Финальный отсчет пошел к Чемпионату мира, и уже подготовка идет непосредственно к нему. Поэтому результаты растут.

Белорусский велогонщик Евгений Королек: «Тактика есть в любой гонке». Что нужно знать о велоспорте

Евгений Королек о победе на этапе КМ по велоспорту на треке: «Слава Богу, что всё так получилось, и я выиграл»

«Все трудяги, все стараются»: кого из белорусских велогонщиков выделила Наталья Цилинская

Наталья Цилинская: «Чтобы обслужить соревнования уровня Кубка мира, нужны очень большие затраты»

Когда в Минск приедет мировая элита велоспорта?

Когда приводить ребенка в велоспорт?

«Не нужно бояться отдать своего спортсмена». Возможно, из плохого велосипедиста получится хороший гребец

Семейные вылазки на велосипедах, мечты и спортивное будущее детей. Интервью Натальи Цилинской

Около 300 спортсменов из 36 стран. Подводим итоги этапа КМ по велоспорту в Минске

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Семейные вылазки на велосипедах, мечты и спортивное будущее детей. Интервью Натальи Цилинской
Семейные вылазки на велосипедах, мечты и спортивное будущее детей. Интервью Натальи Цилинской
«Не нужно бояться отдать своего спортсмена». Возможно, из плохого велосипедиста получится хороший гребец
«Не нужно бояться отдать своего спортсмена». Возможно, из плохого велосипедиста получится хороший гребец
Когда приводить ребенка в велоспорт?
Когда приводить ребенка в велоспорт?
Когда в Минск приедет мировая элита велоспорта?
Когда в Минск приедет мировая элита велоспорта?
Наталья Цилинская: «Чтобы обслужить соревнования уровня Кубка мира, нужны очень большие затраты»
Наталья Цилинская: «Чтобы обслужить соревнования уровня Кубка мира, нужны очень большие затраты»
«Все трудяги, все стараются»: кого из белорусских велогонщиков выделила Наталья Цилинская
«Все трудяги, все стараются»: кого из белорусских велогонщиков выделила Наталья Цилинская
Белорусский велогонщик Евгений Королек: «Тактика есть в любой гонке». Что нужно знать о велоспорте
Белорусский велогонщик Евгений Королек: «Тактика есть в любой гонке». Что нужно знать о велоспорте
"Неделя спорта" за 21.01.2018
"Неделя спорта" за 21.01.2018
Все новости по теме Чемпионат мира по велоспорту на треке
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru