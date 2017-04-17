Около 90% зерновых и зернобобовых посеяно в Минской области

Новости Беларуси. Между тем, южные хозяйства уже вышли на финишную прямую.

Так, аграрии Любанщины завершили посевную зерновых.

Сегодня продолжают сеять однолетние культуры и лен. Работы проходят в запланированные сроки.

Запас топлива и минеральных удобрений позволяет все делать вовремя.

По сравнению с 2016 годом посевные площади остались практически такими же. Да и соотношение культур в районе решили значительно не менять, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Андрей Змитрович, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Любанского райисполкома:

В этом году у нас больше с осени осталось посевов озимого рапса. В прошлом году было меньше из-за сухой осени 2015 года. В этом году рапс сохранился отлично, поэтому яровой сев меньше за счет того, что озимых больше. А так, в основном, придерживаемся структуры. Соответственно, сейчас работаем с травами.