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Около часа мы простояли: как авария на ТЭЦ-4 сказалась на работе общественного транспорта

06.09.2017 - 20:13

Новости Беларуси. 6 сентября разрыв трансформатора на станции оставил без света несколько районов столицы, а также жителей Заславля и Дзержинска.

В первые минуты после происшествия очевидцы рассказывали об остановившихся троллейбусах и потухших светофорах в Сухарево. Однако ситуацию на столичных магистралях быстро «разрулили». Метрополитен перевели на резервные линии. На оставшиеся без тока дороги вывели автобусы, а электротранспорт перебросили на другие магистрали.

Виктор Тозик, заместитель генерального директора государственного предприятия «Минсктранс»:
Учитывая, что небольшой промежуток времени, около часа мы простояли. Часть троллейбусов пустили по объездным улицам, потому что интересно отключилось электропитание: на одной улице обесточено, а на второй параллельной почему то есть

В этой диспетчерской фиксируется вся работа ТЭЦ. Сейчас данные предстоит расшифровать словно черный ящик. Причины нештатной ситуации установит специальная комиссия. После чего пострадавшее оборудование заменят. Впрочем, станция уже работает по привычной схеме.
 

Около часа мы простояли: как авария на ТЭЦ-4 сказалась на работе общественного транспорта

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